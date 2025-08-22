Apple pregătește lansarea unui nou Apple TV 4K spre finalul lui 2025

Apple se pregătește să actualizeze gama Apple TV 4K, la aproape trei ani de la ultimul model, lansat în 2022. Potrivit jurnalistului Mark Gurman de la Bloomberg, noua versiune este programată să apară „spre sfârșitul anului 2025”, cel mai probabil în octombrie sau noiembrie.

De obicei, Apple organizează două evenimente majore în toamnă: în septembrie pentru iPhone și Apple Watch, iar în octombrie pentru iPad și Mac. Noul Apple TV 4K ar putea fi inclus în cel de-al doilea val de lansări, dar există și șansa să fie prezentat alături de iPhone 17, dacă va exista o legătură promoțională cu serviciul Apple TV+.

Ce știm despre noul Apple TV 4K

Deși detaliile oficiale sunt puține, informațiile apărute până acum sugerează câteva noutăți importante:

Un nou modem Wi-Fi Apple-made , care va îmbunătăți performanța rețelei, mai ales în ecosistemul de dispozitive inteligente pentru casă.

, care va îmbunătăți performanța rețelei, mai ales în ecosistemul de dispozitive inteligente pentru casă. Un posibil chip A17 Pro , ce ar aduce performanțe sporite și eficiență energetică.

, ce ar aduce performanțe sporite și eficiență energetică. Funcții bazate pe Apple Intelligence , inclusiv o versiune mai capabilă a asistentului Siri.

, inclusiv o versiune mai capabilă a asistentului Siri. O cameră integrată, anticipată de unele referințe din tvOS 26, ceea ce ar permite funcții noi pentru apeluri video sau interacțiuni în timp real.

Cu acest model, Apple urmărește să transforme Apple TV 4K nu doar într-un dispozitiv pentru streaming, ci într-un hub central al casei inteligente, integrat perfect cu serviciile sale și cu noile capabilități AI.

Noua generație va marca o continuare a eforturilor companiei de a extinde utilitatea Apple TV dincolo de divertisment, făcându-l un element-cheie în viitorul ecosistemului digital Apple.

