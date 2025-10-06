Ionuț Radu, egal mare cu Atletico Madrid! Portarul român, din nou titular și printre remarcații partidei

Celta Vigo a scos un punct important acasă, iar prestația lui Radu a fost sigură și constantă în fața formației lui Diego Simeone.

Ionuț Radu (27 de ani) a fost din nou titular pentru Celta Vigo și a bifat o nouă evoluție solidă în La Liga, contribuind la egalul obținut de echipa sa în fața lui Atletico Madrid, scor 1-1. Portarul român a fost integralist și a primit nota 6,5 din partea Sofascore pentru prestația sa sigură între buturi.

Startul de meci a fost complicat pentru gazde. În minutul 6, Atletico Madrid a deschis scorul după o fază confuză în care Pablo Barrios a trimis o pasă în fața porții, iar fundașul suedez Carl Starfelt a deviat nefericit mingea în propria poartă, fără ca Radu să poată interveni.

După acel moment, tricolorul și-a păstrat calmul și a dat siguranță defensivei. În minutul 35, el a intervenit sigur la un șut trimis pe centru de slovacul David Hancko, oprind fără emoții una dintre puținele ocazii clare ale madrilenilor.

Celta, în inferioritate, dar cu reacție de orgoliu

Situația s-a complicat pentru echipa galeză în minutul 40, când fundașul francez Clément Lenglet a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. A fost a șasea eliminare a sa în La Liga din ultimele zece sezoane — performanță depășită doar de Djene Dakonam (8), Chimy Ávila (7) și Domingos Duarte (7).

În ciuda inferiorității numerice, Celta Vigo a reușit să revină în partea secundă. În minutul 68, după o fază prelungită la poarta lui Jan Oblak, Óscar Mingueza a șutat din afara careului, iar mingea a ajuns la Iago Aspas, care a împins-o în plasă pentru golul egalizator, 1-1.

Radu, evoluție sigură și fără greșeală

Portarul român a avut o singură intervenție notabilă pe parcursul celor 90 de minute, dar a fost atent și bine poziționat la toate fazele de pericol ale oaspeților. A fost învins doar de autogolul lui Starfelt, neputând interveni din cauza devierii bruște.

Pentru evoluția sa calmă și disciplinată, Ionuț Radu a fost notat cu 6,5, una dintre cele mai mari note din tabăra gazdelor.

Remiza obținută pe teren propriu ajută Celta Vigo să iasă de pe locurile retrogradabile, în timp ce Atletico Madrid, formația lui Diego Simeone, coboară pe poziția a 5-a în clasament.

