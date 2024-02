Iohannis se adresează plenului Parlamentului European

Preşedintele Klaus Iohannis se va adresa, astăzi, plenului Parlamentului European, reunit în sesiune la Strasbourg, în cadrul dezbaterii “This is Europe”.



Şeful statului a fost invitat de preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, să participe la această dezbatere.



“Invitaţia transmisă preşedintelui Klaus Iohannis de a se adresa plenului Parlamentului European, într-un an crucial pentru viitorul Uniunii, inclusiv din perspectiva alegerilor europarlamentare şi a deciziilor majore care vor fi luate în următoarea perioadă, reflectă aprecierea legislativului european pentru rolul activ şi constructiv al preşedintelui României şi al ţării noastre de promotor al unui proiect european coeziv, solid, transparent şi aproape de cetăţean”, a transmis săptămâna trecută Administraţia Prezidenţială.



Iohannis va prezenta, în plenul Parlamentului European, viziunea sa asupra soluţiilor la principalele provocări cu care se confruntă UE în prezent şi va pune accentul pe acţiunile comune care trebuie întreprinse pentru a apăra şi promova interesele cetăţenilor europeni, precum şi bunăstarea şi securitatea acestora, a mai arătat sursa citată.



Cu prilejul deplasării la Strasbourg, preşedintele Iohannis va avea şi consultări cu preşedintele Parlamentului European pe teme de actualitate de pe agenda UE şi privind priorităţile pentru anul 2024, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.



Cei doi oficiali vor avea convorbiri tete-a-tete şi vor susţine declaraţii de presă comune.



Şeful statului va avea şi o întrevedere cu europarlamentarii români.



Seria de dezbateri “This is Europe” din cadrul Parlamentului European a fost demarată în 2022, la scurt timp după declanşarea războiului împotriva Ucrainei. În perioada 2022 – 2023, s-au desfăşurat 12 astfel de reuniuni cu lideri europeni, scopul fiind acela de a reafirma valorile europene şi unitatea, de a consolida dezbaterea democratică pe teme de actualitate şi de a genera o viziune consistentă privind viitorul proiectului european.



În octombrie 2018, preşedintele României a susţinut un discurs în cadrul dezbaterii din plenul Parlamentului European privind viitorul Europei.

