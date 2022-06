Parchetul European investighează în România o fraudă de 5 milioane de euro

Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, investighează în România o fraudă de peste 5 milioane de euro.

În această anchetă, Parchetul European (EPPO) coordonează 160 de percheziții domiciliare, în România și în Austria. În România, primele percheziții s-au desfășurat la data de 28 iunie 2022. Cercetările vizează atât persoane fizice cât și societăți comerciale. O confirmare în acest sens a venit din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), cu sediul la Timișoara.

„Astăzi, 28 iunie 2022, a avut loc la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) din Timișoara, vizita reprezentanților Parchetului European. Scopul acestei vizite a fost acela de a identifica și obține documente privind finanțarea din fonduri europene a șase societăți comerciale, care au depus proiecte la ADR Vest, pe Axa 2 Prioritatea de Investiții 2.1A-Microîntreprinderi. Dintre acestea cinci proiecte sunt în implementare, iar unul a fost respins. Menționăm faptul că vizita reprezentanților Parchetului European nu a vizat și nu vizează activitatea Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, și nici a persoanelor angajate în cadrul ADR Vest, ci doar preluarea documentelor care au stat la baza acestor finanțări, documente care sunt doar în posesia ADR Vest. În acest sens, angajații ADR Vest au pus la dispoziția reprezentanților Parchetului European toate documentele care au fost solicitate”, ne-a comunicat ADR Vest.

Sunt audiate 30 de persoane, inclusiv funcționari publici

În zona de vest a României, perchezițiile sunt realizate de polițiști de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Timișoara. Perchezițiile se derulează sub coordonarea unui procuror din Parchetul European. Pe parcursul zilei de marți, 28 iunie, circa 30 de persoane din România urmau a fi conduse la audieri. Unii dintre cei audiați sunt funcționari publici.

”Ancheta vizează un grup infracțional organizat, care, din 2017, ar fi înființat, în mod fictiv, peste 150 de firme, în numele cărora ar fi obținut, în mod fraudulos, finanțare europeană și națională. Proiectele respective ar fi constat, în principal, în achiziții de utilaje / bunuri pentru desfășurarea activităților curente ale societăților, achiziții care trebuiau dovedite cu documente justificative, emise de furnizori”, a anunțat Poliția Română.

EPPO a transmis, la rândul său, un comunicat de presă pe acest subiect. Un detaliu precizat de EPPO este că ancheta a început acum șase luni. Presupusele infracțiuni ar fi fost comise începând cu anul 2017. Potrivit EPPO, la acțiunile sale din România participă și ofițeri din Direcția Generală Anticorupție (DGA) din Ministerul Afacerilor Interne. Acest detaliu sugerează că sunt suspectați și angajați ai MAI. Ofițerii DGA cooptați în ancheta EPPO sunt din structura centrală a MAI, de la Cluj și de la Timișoara.

Parchetul European investighează în România 44 de dosare

Încă de acum trei luni, EPPO avea în lucru 44 de dosare legate de România. Toate aceste anchete vizau infracțiuni care au implicat fonduri europene. Ca număr de dosare deschise, România se plasa la acel moment pe locul al treilea, după Italia (102 dosare) și Bulgaria (98 de dosare), anunța, la acel moment, site-ul G4media. Prejudiciul cumulat, din cele 44 de dosare, s-ar ridica la 1,3 miliarde de euro.

Parchetul European (European Public Prosecutor’s Office, EPPO) este o instituție a Uniunii Europene. EPPO are sediul central în Luxemburg. Procurorul șef al EPPO este, din anul 2019, Laura Codruța Kövesi. Anterior, ea a condus, timp de cinci ani, Direcția Națională Anticorupție (DNA) din România. De asemenea, ea a deținut, timp de șase ani, funcția de procuror general al României.

Cel care a promovat-o pe Kövesi până la cel mai înalt nivel profesional a fost președintele Traian Băsescu. Fostul șef al statului dezvăluia inclusiv cum a selectat-o pe Kövesi pentru a o aduce la București.

„Am cerut procurorului general să îmi dea lista şi CV-urile de la toţi procurorii şefi de secţii de la DIICOT şi de la DNA din teritoriu. Am zis că aştia din Bucureşti or fi îmbârligaţi în tot felul de chestii, ia să aduc un şef din provincie. La Kovesi, vă spun şi criteriile. Mi-au venit CV-urile şi lista cu dosarele, am văzut că a jucat în echipa naţională de baschet şi era şi femeie. Am văzut şi CV-ul, a jucat baschet, înseamnă că e înaltă. Obţinuse condamnări pe cele trei – patru dosare pe care le-a avut”, a relatat fostul președinte Băsescu. Drept urmare, el a numit-o pe Kovesi în funcția de procuror general al României.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!