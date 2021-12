Ambasada SUA confirmă că protestatarii i-au avariat o mașină, în curtea Palatului Parlamentului din București. Cu doar câteva minute mai înainte, ministrul de Interne, Lucian Bode, susținea, în fața jurnaliștilor, că acest incident nu a existat.

UPDATE: Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a revenit asupra primei sale declarații, în care susținea că nicio mașină a Corpului Diplomatic n-ar fi fost avariată. Ministrul Bode spune că mașina Ambasadei ar fi plecat de la Parlament la sediul Ambasadei SUA. Abia acolo, la Ambasadă, angajații acestei instituții ar fi observat că automobilul are „o zgârietură”, spune ministrul Bode.

———————————–

Iată răspunsul primit de „România liberă” din partea Ambasadei SUA:

„The U.S. Embassy confirms an Embassy vehicle was defaced during a protest in Bucharest earlier today. No further details are available at the moment. Ambasada SUA confirmă faptul că un autovehicul care îi aparține a fost avariat în timpul protestului de astăzi din București. La acest moment, nu sunt disponibile informații suplimentare”.

Surse politice afirmă că, în momentul protestului din curtea Palatului Parlamentului, în clădire se afla inclusiv însărcinatul cu afaceri (ambasadorul interimar) al Statelor Unite, David Muniz. Diplomatul american avea programate întrevederi cu parlamentari români.

Mai multe mașini au fost vandalizate de protestatari în curtea Palatului Parlamentului. Nu se știe dacă mașina Ambasadei SUA a fost atacată intenționat sau a fost doar o întâmplare.

Citiți România Liberă și pe Google News!