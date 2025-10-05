De către

Bulgaria se confruntă cu consecințele dramatice ale viiturilor care au lovit litoralul Mării Negre. Numărul victimelor a ajuns la cinci, după ce o femeie, dată dispărută de soț, a fost găsită fără viață în apartamentul său.

Apele care au curmat patru vieți în Bulgaria încep să se retragă, dar lasă în urmă un tablou de dezastru: case prăbușite, drumuri și poduri rupte, mașini distruse și comunități izolate.

Autoritățile spun că în doar câteva ore a plouat cât pentru trei luni. Stațiunile turistice de pe litoral au fost complet paralizate. Localnicii au încercat să scoată apa din locuințe cu pompe, dar fără succes.

La Elenite, situat la 10 kilometri de Sunny Beach, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar drumul spre plajă a fost distrus.

Scene de coșmar după viitură

Urmele lăsate de inundații sunt dramatice: mașini suprapuse, magazine devastate, vitrine sparte și locuințe pline de nămol.

Un parc acvatic a fost distrus, iar toboganul smuls de ape. Peste o sută de persoane au fost evacuate dintr-un cartier rezidențial, însă mulți locuitori refuză să își părăsească locuințele.

Plaja din Elenite, odinioară un simbol turistic cu nisip fin și steag albastru, a fost complet transformată, devenind de nerecunoscut.

Autoritățile intervin, dar reconectarea la electricitate mai durează

Echipele de salvare și intervenție lucrează fără oprire pentru a ajuta populația afectată.

Totuși, autoritățile avertizează că zona nu va fi reconectată la rețeaua de electricitate mai devreme de săptămâna viitoare.

