Întoarcerea Barcelonei pe Camp Nou, amânată din nou

Întoarcerea Barcelonei pe Camp Nou a fost amânată din nou, după ce campioana Spaniei a anunțat joi că stadionul nu va fi gata să găzduiască următorul meci de Champions League împotriva lui Olympiakos, scrie AFP.

Giganții catalani sperau să obțină autorizația de la consiliul local la timp pentru a treia etapă a campaniei lor europene, programată pe 21 octombrie, însă partida va fi disputată la stadionul Olimpic. Barca a pierdut 2-1 în fața lui Paris Saint-Germain miercuri, tot pe acest teren.

„Clubul continuă să lucreze pentru obținerea permiselor administrative necesare pentru deschiderea Camp Nou în zilele următoare”, a transmis Barcelona.

La mai bine de doi ani de la începerea lucrărilor de renovare, celebrul stadion nu este încă pregătit să găzduiască meciuri, nici măcar cu capacitate redusă. Capacitatea finală a Camp Nou este estimată la 105.000 de locuri.

Inaugurarea oficială era programată inițial pentru noiembrie 2024, însă lucrările au întâmpinat mai multe întârzieri. Departamentul de pompieri al orașului a menționat că există în continuare probleme legate de căile de evacuare și alte aspecte de siguranță.

Echipa lui Hansi Flick a jucat în deplasare în primele trei săptămâni din La Liga pentru a oferi timp finalizării lucrărilor, după care a găzduit meciurile cu Valencia și Getafe pe stadionul Johan Cruyff, cu 6.000 de locuri, situat lângă baza de antrenament.

Renovarea Camp Nou este estimată să coste 1,5 miliarde de euro (aproximativ 1,75 miliarde de dolari).

