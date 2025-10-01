Rapid a ratat transferul verii! Angelescu a vrut să-l readucă pe Rrahmani, dar mutarea a picat

Atacantul kosovar, păstrat de Sparta Praga, deși giuleștenii îl doreau sub formă de împrumut

Victor Angelescu (41 de ani), acționarul minoritar de la Rapid, a dezvăluit că în această vară a încercat să îl readucă în Giulești pe Albion Rrahmani (25 de ani), însă mutarea nu s-a concretizat. Atacantul kosovar, unul dintre cei mai valoroși străini care au jucat în Superliga României, a rămas în cele din urmă la Sparta Praga.

„Pot să spun acum pentru prima oară. Eu, personal, mi-am dorit să încerc să-l aduc şi am avut o discuţie la începutul sezonului cu impresarul lui şi cu Albion. Nu s-a materializat. Dacă rămânea vechiul antrenor, cred că îl convingeam să vină sub formă de împrumut. Dar s-a schimbat antrenorul și noul antrenor şi l-a dorit. Agentul mi-a spus că va rămâne acolo, pentru că e un jucător de proiect pentru Sparta Praga. Are foarte multe goluri date”, a explicat Angelescu, citat de orangesport.ro.

Rrahmani, de la Giulești în Cehia pentru 5 milioane de euro

Rapid l-a vândut pe Rrahmani în 2024 la Sparta Praga pentru 5 milioane de euro, într-un moment în care acesta era cotat la 3,5 milioane. În prezent, potrivit Transfermarkt, cota kosovarului a urcat la 8 milioane de euro.

Adus în 2023 de la FC Ballkani, Rrahmani a evoluat un sezon pentru Rapid, bifând 29 de meciuri, 18 goluri și 6 pase decisive. În această vară, el a revenit pentru scurt timp în România, la București, pentru o intervenție chirurgicală de rutină, prin care i-au fost scoase șuruburile și plăcuțele montate la operația din 2023.

