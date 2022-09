Ungaria nu poate îngriji în mod corespunzător nici măcar un număr mic de refugiați ucraineni. ANALIZĂ

În ciuda pretențiilor guvernului de la Budapesta de a suporta o mare parte din povara crizei refugiaților din Ucraina, Ungaria a acceptat doar o fractură a ucrainenilor care fugeau de război. Chiar și cu numărul mic de refugiați, sistemul guvernamental de îngrijire are performanțe slabe, iar ONG-urile și voluntarii încearcă să umple golurile cu diferite grade de succes, arată o analiză Atlatzo.

Îngrijirea refugiaților ucraineni din Ungaria este asigurată de voluntari, civili și lucrători. Ei sunt cei care intră în contact personal cu refugiații care fug de război și adesea își urmează soarta săptămâni sau luni. Pentru că atunci când refugiații se găsesc în situații absurde, de netrait, în confuzia îngrijirii statului, îi caută pe cei în care au cu adevărat încredere – chiar dacă nu fac parte din sistemul de imigrație sancționat de stat.

Pe parcursul verii, personalul Átlátszó a petrecut câteva săptămâni cartografiind sistemul maghiar de îngrijire a refugiaților. Am urmărit călătoria refugiaților din Ucraina până la adăpostul pentru refugiați, am stat la coadă la biroul de imigrație și am intervievat oameni în cadrul evenimentelor caritabile. Am comparat ajutorul maghiar cu ceea ce se face în alte țări V4.

Pe hârtie, Ungaria oferă cazare gratuită, asistență medicală și ajutor în numerar refugiaților din Ucraina, la cerere. O mare parte din munca de la fața locului (întâmpinarea și orientarea refugiaților care sosesc, oferindu-le hrană de urgență, adăpost sau asistență medicală, administrație etc.) a fost externalizată către trei organizații principale: centrele administrative locale (oficiile guvernamentale), Asistența în caz de dezastre. Service (Katasztrófavédelem) și așa-numitul Consiliu de Caritate. Acesta din urmă este alcătuit din câteva grupuri „de încredere” afiliate bisericilor creștine (plus Crucea Roșie Maghiară) și se află sub supravegherea directă a biroului primului ministru.

Analiză mai arată că, înainte de a fi publicată această poveste, l-am întrebat pe secretarul Consiliului de Caritate despre cheltuirea fondurilor statului: cât a fost cheltuit pentru hrană, cazare pentru solicitanții de azil sau salarii. Am întrebat, de asemenea, câți oameni pot găzdui acum organizațiile membre ale consiliului și dacă iau măsuri pentru a-i găzdui pe cei care nu au unde să stea. Ca răspuns, consiliul ne-a îndrumat către biroul primului ministru, spunând că ar trebui să ne întrebăm la adresa lor centrală de e-mail de presă. La momentul redactării acestui articol, nu am primit încă un răspuns din partea Prim-ministrului.

Atlatzo mai precizează că organizația Catholic Charity oferă cazare unui număr mic de solicitanți de azil și a organizat o tabără de vară de 3.600 de copii (acesta nu a fost un program deosebit de costisitor, potrivit lor, costând doar 60 de milioane de forinți). În Beregsurány, Serviciul de Ajutor Maltez conduce o tabără de containere unde pot găzdui oameni timp de 2-3 zile. Cum a fost cheltuit restul presupuselor 3 miliarde HUF este încă necunoscut.

Greu de găsit ajutor

Pentru cazare, refugiații trebuie să călătorească mai întâi de la graniță la Stadionul BOK din Budapesta, unde pot solicita ajutor guvernamental. Cu toate acestea, găsirea centrului nu este ușoară, cu excepția cazului în care cineva primește indicații de la prieteni. Stadionul este relativ departe de gările de vest și de est, la 4,6 și, respectiv, 1,7 kilometri. Anterior, voluntarii ajutau direct în stații, până când autoritățile le-au ordonat să plece sau să se mute în Stadionul BOK. De atunci, găsirea ajutorului a devenit mai dificilă pentru cei care soseau cu trenul.

Adăpostul de tranzit din stadion a fost înființat după închiderea punctelor de asistență din stații, care erau administrate de câteva săptămâni de ONG-uri. Dar adăposturile de tranzit au salutat și ONG-urile, care continuă să joace un rol critic în răspunsul refugiaților, în ciuda faptului că adesea lucrează gratuit și oferă echipamente prin donații voluntare.

Oficial, adăpostul de tranzit este condus de Oficiul Guvernului Budapesta și Departamentul Protecției Civile, dar este prezent și Departamentul pentru Străini. Refugiații se pot înregistra aici pentru asistență oficială. Aceștia pot solicita cazare și există facilități pentru curățenie și odihnă la fața locului.

La vizita celor de la Atlatzo, sala era aproape complet goală. Voluntarii ne spun că mai mulți oameni se adună seara în sala de așteptare de altfel bine echipată și bine cultivată. Cu toate acestea, este evident că unitatea nu poate deservi mai mult de câteva sute de oameni simultan.

Fără adăpost pe termen scurt

Una dintre funcțiile principale ale zonei de așteptare este direcționarea refugiaților care sosesc către cazare. Potrivit voluntarilor care lucrează în sală, s-a dezvoltat următoarea practică: refugiații care sosesc sunt întrebați de către personalul de gestionare a dezastrelor cât timp intenționează să rămână în Ungaria. Cei care plănuiesc să rămână mai mult, de exemplu dacă ar dori să solicite statutul de azil, sunt direcționați către adăposturile pentru refugiați.

Prin urmare, autoritatea a trebuit să improvizeze și să închirieze proprietăți municipale, religioase și private (în principal pensiuni și cămine pentru muncitori) în diferite părți ale țării pentru a găzdui solicitanții de azil. Se înțelege că Departamentul Protecției Civile poate plăti furnizorilor de cazare 4000 HUF (10 EUR) pe noapte.

Serviciul de Management al Dezastrelor nu spune unde sunt exact aceste adăposturi, dar calitatea cazării este mixtă, potrivit rapoartelor refugiaților. Unele au fost cazate în pensiuni foarte luxoase cu camere private. Alții s-au plâns de locuințe publice supraaglomerate, inaccesibile.

Cei care tranzitează doar Ungaria – majoritatea refugiaților – primesc puțin sau deloc asistență din partea statului. Mulți dintre ei sunt ajutați de ONG-ul Migration Aid, care este una dintre puținele organizații care oferă adăpost pe termen scurt.

Cifre false în comunicările oficiale

Oficialii guvernului maghiar au susținut de multe ori că Ungaria a acceptat sute de mii de refugiați ucraineni. Tamás Menczer, Secretarul de Stat pentru Afaceri Externe a ajuns până la a spune că „Ungaria desfășoară în prezent cea mai mare operațiune umanitară din istoria sa, primind cel puțin un milion de refugiați”.

Aceste cereri nu reprezintă numărul de refugiați acceptați sau numărul de persoane care solicită azil în țara noastră. Este mai probabil ca cele 1 milion de cifre să reprezinte toate punctele de trecere a frontierei de la izbucnirea războiului și, ca atare, includ persoane care tranzitează, vin la serviciu sau vizitează rude. Nu include doar solicitanții de azil. Cifrele Departamentului pentru Străini arată că, în iunie, doar 24 615 de ucraineni au solicitat azil în Ungaria și au fost acceptate 17 076 de cereri. Cifre mai recente de la UNHCR (Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați) arată 28.289 de cereri de azil.

În niciuna dintre stații adăpostul de tranzit nu a fost suprapromovat. La Nyugati a fost amenajată o cameră de informare pentru refugiați, dar doar un singur indicator în toată stația, chiar în afara ușii camerei.

Cercurile de afaceri apropiate guvernului cumpără mai multe terenuri agricole în jurul lacului Balaton

Oamenii de afaceri cu legături strânse cu partidul de guvernământ Fidesz continuă să se extindă în jurul lacului Balaton. Un contract accesibil publicului arată că fiul unuia dintre cei mai bogați oligarhi ai țării, Lőrinc Mészáros Jr., a cumpărat o altă proprietate. Și alți oameni de afaceri au făcut cumpărături în jurul lacului Balaton, arată o altă anchetă Atlatzo.

Lőrinc Mészáros Jr., fiul unuia dintre cei mai bogați oligarhi ai țării, a cumpărat recent o altă proprietate pentru 300 de milioane de euro în Tihany, unul dintre satele preferate de pe malul lacului Balaton pentru persoanele apropiate guvernului.

În cazul terenurilor agricole (și acestea includ așa-numitele „grădini închise”), contractul de vânzare trebuie publicat, astfel încât cei îndreptățiți la preemțiune să fie informați despre vânzare și să poată cumpăra terenul în condiții similare. Din 2020, nu este obligatorie publicarea contractului la avizierul municipal, dar acesta trebuie făcut public pe portalul guvernului.

La nivel municipal, însă, municipalitățile sunt o platformă de publicitate importantă, deoarece puțini oameni navighează zilnic pe site-ul guvernului. Din aceste documente, localnicii au fost informați cu privire la câteva achiziții recente de proprietăți de către elita guvernamentală maghiară, iar răsfoind aceste contracte am reușit să întocmim o listă.

În contract, Mészáros a cerut în mod explicit ca contractul de vânzare să nu fie afișat la avizierul administrației locale. Cu toate acestea, un cititor i-a trimis recent o poză lui Atlatszo, care arată că documentul a fost postat la birou. Prietenul din copilărie al lui Viktor Orbán, Lőrinc Mészáros, are trei copii, iar compania lor comună a câștigat numeroase licitații publice.

Proprietatea achiziționată de Mészáros Jr. este clasificată drept „cladire de luncă și fermă”, iar cumpărătorul este fermier, dar în realitate există o serie de case de lux în zonă. La marginea satului oferă o panoramă minunată asupra Lacului Balaton.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, le recomanda maghiarilor să renunțe la Adriatică, pentru concediu, și să opteze pentru Balaton.

