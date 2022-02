Ucraina, bombardată bucată cu bucată. Primul punct de trece, închis – VIDEO

Starea de alertă pune stăpânire pe mai multe regiuni din estul Ucrainei. Au fost mii de bombardamente în ultimele 48 de ore, iar unul dintre punctele de la frontiera din Donbas a fost închis.

Evacuări și bombardamente, sunt cuvintele care descriu cel mai bine situația din estul Ucrainei. Pentru că războiul cu separatiștii a reînceput și sunt bombardamente masive, Ucraina închide punctul de control din Donbas.

Acesta este unul dintre cele șapte puncte din regiunea estică Donbas controlate de separatiștii susținuți de Rusia.

Nu mai puțin de 1.700 de bombardamente au fost numărate în urmă cu două zile, iar în total vorbim despre mii de focuri care bagă spaima în populație.

Donețk și Lugansk sunt aproape părăsite, iar populația din aceste două regiuni merge în Rusia.

🇷🇺⚡In the Donetsk People’s Republic they are strengthening their positions in anticipation of new provocations by the Ukrainian security forces. Armoured vehicles are being transferred to the most dangerous areas. #Donbass pic.twitter.com/4pRRJr1aBe