O a treia femeie l-a acuzat pe starul din „Sex and the City”, Chris Noth de agresiune sexuală

Chris Noth a fost acuzat de agresiune sexuală de către o a treia femeie. Noth a numit aceste acuzații „categoric false” într-o declarație pentru Insider.

O a treia femeie l-a acuzat pe actorul Chris Noth de agresiune sexuală, potrivit The Daily Beast.

Acuzația vine la o zi după ce The Hollywood Reporter a publicat relatările a două femei care îl acuză pe Noth de agresiune sexuală. Vedeta „Sex and the City” a numit acuzațiile „categoric false”.

Cea mai recentă acuzație vine de la o femeie de 30 de ani care spune că Noth, în vârstă de 67 de ani, a agresat-o sexual în 2010, când avea 18 ani când lucra ca hostess la un restaurant din Manhattan.

Femeia, al cărei nume real nu este folosit în poveste, a spus pentru The Daily Beast că Noth a urmărit-o până într-un birou din spate al restaurantului.

Ea a spus că Noth a sărutat-o, a atins-o și a încercat să facă sex, dar ea s-a opus. Ea a spus că a reușit să scape când acesta i-a sugerat să meargă la apartamentul lui.

Un reprezentant al Noth nu a răspuns imediat solicitărilor Insider.

„Acuzațiile împotriva mea făcute de persoane pe care le-am întâlnit cu ani, chiar decenii în urmă sunt categoric false. Aceste povești ar fi putut fi de acum 30 de ani sau 30 de zile. Nu am întrecut măsura niciodată!”, spune Chris Noth.