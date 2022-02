Donald Trump laudă strategia lui Putin și susține că acesta dorea de mult Ucraina

Donald Trump, fostul președinte al SUA, laudă strategia lui Putin în Ucraina. Trump susține că știa chiar de la Putin că acesta „dorea de mult timp” Ucraina.

Donald Trump a făcut aceste dezvăluiri în cadrul emisiunii radiofonice „Clay Travis and Buck Sexton Show”, citată de TVR.

Donald Trump afirmă că-l cunoaște bine pe Vladimir Putin și că știa de multă vreme de dorința acestuia de a obține teritorii din Ucraina. „Știam că voia dintotdeauna Ucraina. Obișnuiam să vorbesc cu el despre asta. I-am spus nu poți s-o faci, u o vei face. Dar vedeam că își dorește. Și îl întrebam despre asta. Vorbeam mult despre asta”.

„I think he sees this opportunity. I knew that he always wanted Ukraine. I used to talk to him about it. I said, “You can’t do it. You’re not gonna do it.” But I could see that he wanted it. I used to ask him”, a spus, explicit, Donald Trump.

Strategia lui Putin arată că liderul de la Kremlin este „genial”

Fostul președinte al SUA consideră că, acum, în anul 2022, Putin a speculat „o oportunitate”. „Este genial. Putin declară independentă o mare parte din Ucraina. Oh, asta e minunat”, a comentat Donald Trump.

Declarațiile acestuia intervin după ce Rusia a recunoscut drept state independente regiunile Donețk și Lugansk din estul Ucrainei. Imediat după ce le-a recunoscut independența, Rusia a trimis „trupe de menținere a păcii” în aceste două regiuni. În Donbas continuă schimburile de focuri între separatiștii rusofoni și forțele guvernului de la Kiev.

