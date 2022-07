Bilanţul victimelor de pe Gheţarul Marmolada creşte la nouă morţi

Bilanţul victimelor desprinderii duminică a unui bloc uriaş din Gheţarul Marmolada, cel mai înalt vârf al Alpilor italieni, a crescut miercuri de la şapte la nouă morţi.

”Sunt nouă victime confirmae”, anunţă într-o confernţă de presă preşedintele provinciei autonome Trento (nord) Maurizio Fugatti, potrivit news.ro.

”Căutările au permis identificarea altor două corpuri, transportate în vale”, confirmă într-un mesaj postat pe Twitter preşedintele regiunii Veneţia Luca Zaia.

”Mai sunt de găsit trei dipăruţi”, adaugă el.

”Facem tot ceea ce putem pentru a găsi persoane căutate de familiile lor. Căutările contnuă cu drone, care şi-au demonstrat importanţa”, subliniază Maurizio Fugatti.

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity.



We don't know the author, we will write it in the comments as soon as we will know it.



Indeed an impressive sequence pic.twitter.com/zDo4q40qOP