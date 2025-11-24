Inter, învinsă la limită de AC Milan! Cristi Chivu rămâne fără victorie în derby-urile din Serie A

„Derby della Madonnina” s-a decis prin golul lui Christian Pulisic, după un meci dominat statistic de Inter.

Inter a suferit o nouă dezamăgire în Serie A. Echipa antrenată de Cristi Chivu a pierdut pe teren propriu, scor 0-1, în fața rivalei AC Milan, într-un nou episod al „Derby della Madonnina”, contând pentru etapa a 12-a a campionatului italian. Rezultatul prelungește seria nefastă a nerazzurrilor în duelurile directe din acest sezon, Chivu rămânând fără victorie în derby-urile disputate până acum în Italia.

Partida de pe „Giuseppe Meazza” a avut un ritm intens, cu faze spectaculoase la ambele porți. Deși Inter a început mai bine, Milan a fost echipa care a profitat de singura greșeală majoră din defensiva gazdelor.

Pulisic, decisiv. Calhanoglu a ratat penalty-ul egalării

Singurul gol al meciului a fost marcat în minutul 54. După o acțiune prelungită a „rossonerilor”, Alexis Saelemaekers a trimis un șut din afara careului, respins cu dificultate de portarul Yann Sommer. Christian Pulisic a fost însă primul la minge și a trimis simplu în poartă, din apropiere, stabilind scorul final: 1-0 pentru Milan.

Inter a avut șansa să restabilească egalitatea în minutul 74, când Marcus Thuram a fost faultat în careu de Strahinja Pavlovic. Arbitrul a indicat punctul cu var, iar Hakan Calhanoglu a executat penalty-ul. Fostul jucător al lui Milan a trimis însă slab, iar Mike Maignan a ghicit colțul și a respins balonul, păstrând avantajul oaspeților.

Până la final, Inter a presat constant, având mai multe ocazii mari, dar a fost blocată de defensiva solidă a echipei lui Stefano Pioli.

Aceasta este a treia înfrângere a nerazzurrilor într-un derby intern în actualul sezon, după eșecurile cu Juventus (3-4) și Napoli (1-3).

Deși cifrele au fost net în favoarea elevilor lui Chivu – mai multe șuturi pe poartă, cornere și posesie superioară – eficiența a fost de partea rossonerilor.

În urma acestui rezultat, Inter coboară pe locul 4 în clasamentul Serie A, cu 24 de puncte, fiind devansată inclusiv de AC Milan, care urcă pe poziția secundă, cu 25 de puncte. Lider rămâne AS Roma, cu 27 de puncte.

Pentru Cristi Chivu și elevii săi urmează o perioadă solicitantă: miercuri seară, Inter va juca în deplasare cu Atletico Madrid, în etapa a cincea a fazei grupelor din Champions League. În campionat, „nerazzurrii” vor încerca să se redreseze duminica viitoare, pe terenul lui Pisa.

