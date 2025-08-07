31.7 C
Intel, în centrul unei furtuni politice: Acțiunile scad după ce Donald Trump cere demisia imediată a CEO-ului Lip-Bu Tan

Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
intel
Acțiunile gigantului american Intel au scăzut joi dimineață, după ce fostul președinte Donald Trump a cerut public, pe platforma Truth Social, demisia imediată a CEO-ului companiei, Lip-Bu Tan. Trump l-a acuzat pe Tan că ar fi „puternic în conflict de interese” și a declarat că „nu există altă soluție pentru această problemă”.

Reacția pieței a fost rapidă, cu un declin vizibil al acțiunilor Intel la scurt timp după postarea fostului președinte. Compania nu a emis un comentariu oficial până la această oră.

Controverse legate de China

Numirea lui Lip-Bu Tan în funcția de CEO în luna martie a venit într-un moment delicat pentru Intel, care încearcă să-și revină dintr-o perioadă de vânzări în scădere sub conducerea fostului director Pat Gelsinger.

Totuși, criticile nu au întârziat să apară. Senatorul republican Tom Cotton a exprimat săptămâna aceasta „îngrijorări serioase” privind legăturile lui Tan cu companii chineze, unele dintre ele având conexiuni cu Armata Populară de Eliberare a Chinei.

Într-o scrisoare adresată președintelui consiliului de administrație Intel, Cotton a cerut clarificări privind eventualele investiții ale lui Tan în firme chineze considerate riscante din punct de vedere al securității naționale. Acesta a întrebat dacă CEO-ul a fost obligat să renunțe la participații în entități asociate Partidului Comunist Chinez.

Un raport Reuters din aprilie a indicat că Tan ar fi investit, direct sau prin fonduri de risc, în mai multe firme chineze din domeniul tehnologiei, unele cu legături militare.

Pe plan economic, Intel a depășit așteptările analiștilor pentru al doilea trimestru din 2025, însă compania a anunțat reduceri semnificative de costuri. Într-un memo intern, Lip-Bu Tan a confirmat că divizia de foundry – responsabilă cu fabricarea de cipuri pentru alte companii – a înregistrat o pierdere operațională de 3,17 miliarde de dolari.

Printre măsurile de restructurare se numără anularea proiectelor de fabrici planificate în Germania și Polonia, consolidarea operațiunilor din Vietnam și Malaezia, dar și încetinirea construcției fabricii din Ohio – un proiect considerat strategic pentru relansarea industriei americane de semiconductori.

