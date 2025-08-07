Anunțuri
Publicitate
AcasăEconomieEconomie internaționalBanca Angliei (BoE) a decis joi să reducă dobânda de politică monetară,...

Banca Angliei (BoE) a decis joi să reducă dobânda de politică monetară, cu un sfert de punct procentual, la 4%

Economie internaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Catalin Serban
de Catalin Serban
Banca Angliei reducere dobândă
Banca Angliei reducere dobândă

Banca Angliei (BoE) a redus joi, în conformitate cu așteptările, dobânda sa de politică monetară principală cu 25 de puncte de bază, aceasta fiind a cincea relaxare monetară din ultimul an, transmite agenția Reuters.

Principala rată de politică monetară a BoE se situează acum la 4,0%.

Comitetul de politică monetară (MPC) al BoE a luat această decizie cu cinci voturi la patru.

Într-un sondaj Reuters publicat în iulie, 83% dintre economiștii intervievați (62 din 75) se așteptau ca ratele BoE să scadă cu 25 de puncte de bază în această lună.

Amenințările externe pun presiune pe piețele britanice, avertizează Banca Angliei

Autoritățile monetare avertizează că mediul internațional tensionat, ar putea perturba echilibrul financiar
În cel mai recent raport privind stabilitatea financiară, Banca Angliei trage un semnal de alarmă asupra pericolelor externe care continuă să planeze asupra economiei britanice. Deși Marea Britanie rămâne rezistentă în fața șocurilor globale, autoritățile monetare avertizează că mediul internațional tensionat ar putea perturba echilibrul financiar, scrie CNBC.

Printre riscurile majore identificate de Comitetul de Politică Financiară (FPC) se numără conflictul din Orientul Mijlociu dintre Israel și Iran, războiul prelungit din Ucraina, rivalitatea economică dintre Statele Unite și China, dar și posibila revenire a politicilor comerciale agresive, promovate, anterior, de Donald Trump, care în aprilie au generat volatilitate pe bursele globale.

Banca centrală a menționat că o redresare temporară a încrederii investitorilor a fost determinată de suspendarea unor tarife comerciale anunțate de Trump, însă avertizează că această calmare ar putea fi de scurtă durată. Activele riscante au atins valori istorice începând cu luna aprilie, ceea ce le face extrem de vulnerabile în fața unei eventuale corecții bruște de piață.

Urmărește România Liberă pe  Twitter, Facebook și Google News!

Catalin Serban
Catalin Serban
Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
Cele mai citite

Uniunea Națională a Barourilor din România avertizează: Justiția română, în pragul unei crize de legitimitate

Justiție Narcis Rosioru - 0
Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) avertizează că sistemul de justiție se află într-un punct critic, confruntându-se cu o criză de legitimitate generată...

Un bărbat din București a realizat un prejudiciu de 3,4 milioane de lei în perioada 2010-2021 prin achiziții fictive și omisiuni în declarații

Social Catalin Serban - 0
Un bărbat din Bucureşti este suspectat că, în perioada 2010–2021, a înregistrat achiziţii fictive şi a omis să declare venituri în numele mai multor...

Darwin Núñez, tot mai aproape de Al-Hilal. Liverpool acceptă oferta de 46,3 milioane de lire

Fotbal Alexandru Stancu - 0
Atacantul uruguayan Darwin Núñez este așteptat să părăsească Liverpool în perioada următoare, după ce clubul de pe Anfield a ajuns la un acord cu...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.