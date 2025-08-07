Banca Angliei (BoE) a redus joi, în conformitate cu așteptările, dobânda sa de politică monetară principală cu 25 de puncte de bază, aceasta fiind a cincea relaxare monetară din ultimul an, transmite agenția Reuters.

Principala rată de politică monetară a BoE se situează acum la 4,0%.

Comitetul de politică monetară (MPC) al BoE a luat această decizie cu cinci voturi la patru.

Într-un sondaj Reuters publicat în iulie, 83% dintre economiștii intervievați (62 din 75) se așteptau ca ratele BoE să scadă cu 25 de puncte de bază în această lună.

Amenințările externe pun presiune pe piețele britanice, avertizează Banca Angliei

Autoritățile monetare avertizează că mediul internațional tensionat, ar putea perturba echilibrul financiar

În cel mai recent raport privind stabilitatea financiară, Banca Angliei trage un semnal de alarmă asupra pericolelor externe care continuă să planeze asupra economiei britanice. Deși Marea Britanie rămâne rezistentă în fața șocurilor globale, autoritățile monetare avertizează că mediul internațional tensionat ar putea perturba echilibrul financiar, scrie CNBC.

Printre riscurile majore identificate de Comitetul de Politică Financiară (FPC) se numără conflictul din Orientul Mijlociu dintre Israel și Iran, războiul prelungit din Ucraina, rivalitatea economică dintre Statele Unite și China, dar și posibila revenire a politicilor comerciale agresive, promovate, anterior, de Donald Trump, care în aprilie au generat volatilitate pe bursele globale.

Banca centrală a menționat că o redresare temporară a încrederii investitorilor a fost determinată de suspendarea unor tarife comerciale anunțate de Trump, însă avertizează că această calmare ar putea fi de scurtă durată. Activele riscante au atins valori istorice începând cu luna aprilie, ceea ce le face extrem de vulnerabile în fața unei eventuale corecții bruște de piață.

