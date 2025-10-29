Ministerul chinez de Externe a anunțat miercuri că președintele Xi Jinping se va întâlni joi cu omologul său american, Donald Trump, în Coreea de Sud, în cadrul summitului Cooperării Economice Asia–Pacific (APEC).

Potrivit comunicatului oficial, cei doi lideri vor discuta despre „relațiile bilaterale și probleme de interes comun”, într-un moment în care tensiunile comerciale dintre cele două mari puteri economice rămân ridicate.

Este prima confirmare oficială a unei întâlniri directe între Xi și Trump, după luni de speculații privind o posibilă reluare a dialogului la nivel înalt între Washington și Beijing.

Discuțiile, organizate la Busan din motive de securitate

Potrivit publicației South China Morning Post (SCMP), întrevederea va avea loc la Busan, un oraș situat la aproximativ 85 de kilometri de Gyeongju, unde se desfășoară principalele evenimente ale summitului APEC.

Alegerea acestei locații a fost făcută din considerente de securitate, notează sursa citată.

Ministerul chinez de Externe a precizat că Trump și Xi „vor face schimb de opinii cu privire la relațiile bilaterale și problemele de interes reciproc”, iar întâlnirea este considerată una crucială pentru stabilitatea relațiilor dintre cele două țări.

„Suntem dispuși să colaborăm cu partea americană”

Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing, a declarat că liderii vor purta „discuții aprofundate” privind „problemele strategice și pe termen lung” din relația bilaterală.

„Suntem dispuși să colaborăm cu partea americană pentru a asigura rezultate pozitive în urma acestei întâlniri, oferind noi îndrumări și injectând un nou impuls dezvoltării stabile a relațiilor China-SUA”, a subliniat Guo.

De la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One, Donald Trump a confirmat că se așteaptă ca dialogul cu Xi Jinping să atingă subiecte sensibile pentru Washington, printre care fluxurile de fentanil către SUA și situația fermierilor americani.

