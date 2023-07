Întâlnire a Uniunii Naționale a Patronatului Român cu UNPR. Discuții despre modificarea sistemului de taxe și impozite

Într-un comunicat transmis de UNPR, se arată discuțiile care au avut loc astăzi. Printre altele, s-a vorbit și despre modificarea sistemului de taxe și impozite.

„In cursul zilei de 25.07.2023, o delegatie a Uniunii Naționale a Patronatului Român formata din Marcel Vulpoi Vicepreședinte al Comisiei Economică – Finanțe UNPR, Cătălin Roșu si Dan Bold membri ai aceleiași comisii, a fost primită de către conducerea Ministerului de Finanțe Publice, respectiv secretarii de stat Alin Chitu si Alin Marius Andries.

Temele de discutie abordate in cadrul intalnirii au vizat cateva teme de interes pentru membrii UNPR cum ar fi: viitoarele modificarile privind sistemul de taxe si impozite in Romania ce se afla pe masa guvernului, posibilele noutati in ceeea ce priveste masurile economice destinate sectoarelor economice prioritare ale Romaniei, posibilitatea eliminarii obligatiei angajatorului de a avea un angajat taxabil cu contributii salariale peste sima de 3.000 lei.

In cadrul discutiilor, reprezentantii MFP au declarat ca pana la acesta data, pe masa guvernului exista mai multe propuneri privind cresterea taxelor si impozitelor la bugetul de stat, coroborate cu scaderea cheltuielilor bugetare, astfel incat Romania sa se incadreze pana la sfarsitul anului in tinta de deficit de pana la 5% din PIB, in ciuda cresterilor veniturilor salariale preconizate. O decizie finala a scenariului privind modificarilor cotelor de taxe va fi luata in cadrul coalitiei de guvernare, iar acest lucru se va intampla nu mai devreme de urmatoarea ajustare a bugetului de stat.

Reprezentantii MFP au reiterat mesajul privind importanta tuturor sectoarelor economice ale Romaniei si ca statul roman are in vedere in continuarea cautarea de solutii active destinate mediului de afaceri romanesc. In acest sens, reprezentantii MFP au dat asigurari ca se lucreaza cadrul legal pentru continuarea Schemei de ajutor de stat aprobata prin H.G. nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major pentru economie, schema ce s-a bucurat de real succes in randul operatorilor economici privati si care s-a dovedit benefica atat mediului de afaceri din Romania, cat si consolidarii veniturilor la bugetul de stat.

Tot in acest context, reprezentantii ambelor delegatii au cazut de acord asupra importantei cresterii gardului de absorbtie a Romaniei in ceea ce priveste fondurile europene puse la dispozitie Romaniei, de necesitatea redactarii si implementarii de proiecte mature, acesta fiind unul din vectorii importanti ai veniturilor la bugetul de stat si la cresterea nivelului de competitivitate a firmelor romanesti.

La finalul intalnirii, reprezentantii MFP si-au aratat disponibilitatea in ceea ce priveste continuarea dialogului dintre Guvern si reprezentntii patronatelor din Romania, pentru identificarea de masuri optime menite atat a incuraja mediul de afaceri din Romania, cat si cresterea investitiilor private din principalele sectoarele economice, precum si propuneri de masuri concrete privind cresterea gradului de colectare a taxelor la bugetul de stat si de flexibilizare in cea ce priveste nivelul de impozitare din tara noastra. “

