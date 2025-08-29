Toate instanțele din țară au decis să își limiteze activitatea, urmând să judece doar cauzele urgente, precum arestările preventive sau emiterea ordinelor de protecție.

Măsura vine după ce adunările generale ale judecătorilor au hotărât să se alăture protestului declanșat împotriva modificării pensiilor de serviciu.

„În cadrul adunărilor generale ale judecătorilor desfășurate în perioada 26 – 27 august 2025, tribunalele și judecătoriile din întreaga țară au hotărât că se impune adoptarea acelorași măsuri stabilite de cele 16 curți de apel, solicitând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor și încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă”, precizează CSM într-un comunicat.

Consiliul subliniază „riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menționat”, motiv pentru care activitatea instanțelor va continua conform deciziilor luate de adunările generale ale magistraților.

Protestele, declanșate în Capitală

Mișcarea de protest a început la București, unde Parchetul Tribunalului a anunțat marți suspendarea activității, cu excepția cauzelor penale urgente.

Ulterior, procurorii de la Parchetul Curții de Apel București au adoptat aceeași măsură, iar toate cele 16 curți de apel din țară s-au raliat protestului.

Guvernul a modificat proiectul de lege la presiunea magistraților, însă aceștia continuă să solicite retragerea lui.

Modificări în proiectul de lege

Ultima variantă a proiectului prevede o perioadă de tranziție de 15 ani pentru atingerea vârstei standard de pensionare, în loc de 10 ani, cum era stabilit anterior.

În privința pensiilor, procentul maxim rămâne 70% din venitul net, dar a fost adăugată mențiunea că acesta nu poate fi mai mic de 55% din venitul brut.

