Banca centrală trebuie să țină sub control inflația, dar fără să sufoce și mai mult o economie aflată la limita stagnării

Banca Națională a României se reunește miercuri, 8 octombrie, pentru a decide politica monetară, într-un moment economic delicat, marcat de inflație persistentă, deficite bugetare în creștere și semne tot mai clare de încetinire a activității economice. Decizia Consiliului de Administrație este așteptată la ora 15, iar toate estimările analiștilor converg spre o menținere a dobânzii-cheie la 6,5% pe an, nivel valabil din august 2024.

Contextul în care are loc ședința este unul complicat, scrie Hotnews. Banca centrală trebuie să țină sub control inflația, dar fără să sufoce și mai mult o economie aflată la limita stagnării. „Avem o combinație nefericită: o economie care încetinește și o inflație ridicată. Dacă BNR reduce dobânda, riscă să reaprindă presiunile inflaționiste. Dacă o majorează, va adânci contracția economică”, explică Adrian Codîrlașu, președintele CFA România.

Majoritatea economiștilor intervievați în sondajele recente anticipează că BNR va păstra neschimbată dobânda de politică monetară. O eventuală relaxare ar fi contrară semnalelor transmise în ultimele luni, mai ales în condițiile în care inflația este departe de a fi domolită.

Inflație persistentă și presiuni fiscale

Rata anuală a inflației este pe cale să depășească din nou pragul de 10%, alimentată de liberalizarea prețurilor la energie și de măsurile fiscale adoptate de guvernul Bolojan. Guvernatorul Mugur Isărescu a avertizat în august că ne aflăm aproape de un vârf al inflației, însă orice relaxare prematură a politicii monetare ar risca să alimenteze noi scumpiri.

În paralel, situația fiscală a României se deteriorează accelerat. Deficitul bugetar a ajuns la 3,68% din PIB în prima jumătate a anului, în creștere față de anul precedent, iar execuția bugetară pe primele șapte luni indică un minus de peste 76 miliarde lei, adică 4,04% din PIB. Aceste dezechilibre afectează încrederea investitorilor și limitează spațiul de manevră al BNR. „Ceea ce ne menține în categoria actuală de rating este apartenența la UE și accesul la fonduri europene. Dar riscul unei retrogradări nu poate fi exclus pe termen mediu”, avertizează Codîrlașu.

Guvernul mizează pe ceea ce literatura economică numește „represiune financiară”: taxe aplicate sectorului privat și utilizarea inflației pentru a diminua povara reală a datoriei publice. Această strategie pune presiune suplimentară pe banca centrală, care trebuie să evite destabilizarea cursului valutar și pierderea credibilității, spun analiștii.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube