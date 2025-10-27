Potrivit celui mai recent Indicator de Încredere Macroeconomică publicat de Asociația CFA România, analiștii anticipează o scădere a ratei inflației în perioada următoare, dar avertizează că procesul dezinflaționist va fi dificil și lent.

„În continuare, nivelul indicatorului şi ambele sale componente indică condiţii de recesiune. Este de remarcat, faţă de exerciţiul anterior, majorarea substanţială a anticipaţiilor privind deficitul bugetar. De asemenea, pentru prima oară în acest episod inflaţionist, se înregistrează anticipaţii majoritare de scădere a ratei inflaţiei comparativ cu nivelul actual, însă, în acelaşi timp, anticipaţii că procesul dezinflaţionist va fi lent. Politica fiscală rămâne principalul risc asupra inflaţiei şi în anul următor”, a declarat Adrian Codirlaşu, vicepreşedinte al CFA România, protivit Știrilor ProTV.

În luna septembrie, Indicatorul de Încredere Macroeconomică a înregistrat o creștere marginală de 0,3 puncte, în timp ce cele două componente ale sale au evoluat diferit:

componenta de anticipații a urcat cu 2,8 puncte, până la 37;

componenta privind condițiile curente a scăzut cu 4,8 puncte, la 38,6.

Rata anticipată a inflației pentru următoarele 12 luni (septembrie 2026) este estimată la 7,18%, în creștere față de luna precedentă. Totuși, 63% dintre analiști se așteaptă la o reducere a inflației comparativ cu nivelul actual.

Leul, sub presiune în fața euro

CFA România arată că aproximativ 88% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni.

Pentru un orizont de 6 luni, cursul mediu estimat este de 5,1216 lei/euro.

Pentru 12 luni, valoarea medie anticipată ajunge la 5,1841 lei/euro.

Pe piața imobiliară, 61% dintre analiști estimează o stagnare a prețurilor locuințelor în orașe, iar jumătate dintre ei consideră că prețurile actuale sunt supraevaluate.

Deficitul bugetar și datoria publică, în creștere

Estimările pentru deficitul bugetar din 2025 s-au deteriorat semnificativ, ajungând la 8,6% din PIB, comparativ cu proiecțiile anterioare. Totodată, datoria publică este așteptată să urce la 59% din PIB în următoarele 12 luni.

Anticipațiile privind creșterea economică sunt modeste – în jur de 0,8% pentru 2025, iar o parte dintre participanți nu exclud posibilitatea intrării în recesiune.

Sondajul CFA România este realizat lunar, de peste 14 ani, de către Asociația CFA România și urmărește anticipațiile analiștilor financiari privind evoluția economiei naționale pe termen de un an. Indicatorul are valori între 0 (lipsă totală de încredere) și 100 (încredere deplină) și se bazează pe evaluări privind mediul de afaceri, piața muncii, venituri și avere personală.

