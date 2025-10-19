România continuă să se confrunte cu o inflație mare, generată de un cumul de factori: deficitul bugetar ridicat, majorările de taxe indirecte (precum TVA), costurile mari la energie și dependența de importuri.

Economiștii avertizează că aceste presiuni vor menține rata inflației peste 10% în toamna acestui an, iar revenirea la niveluri mai temperate se va produce abia în a doua jumătate a lui 2026.

Valentin Tătaru, economist-șef al ING Bank România, estimează că România va traversa o nouă perioadă de vârf inflaționist în lunile următoare.

„Probabil vom depăşi 10% în septembrie, dar nu departe de 10% nu vedem să atingem un prag de 11% de exemplu. Cred că nivelul acesta de 10% va fi unul de referinţă pentru vreo două sau trei trimestre de acum încolo”, a declarat Tătaru la ZF Live.

Efectul creșterii TVA va fi resimțit până în 2026

Economistul explică faptul că evoluția inflației va fi influențată în principal de efectul de bază produs de majorarea TVA-ului din august 2025. Impactul acestei măsuri va continua să se vadă în prețuri cel puțin până la mijlocul lui 2026.

Pentru finalul lui 2025, rata inflației este prognozată la 9,6%, iar în 2026 s-ar putea observa o scădere graduală către 4,5%, în absența unor noi șocuri externe sau măsuri fiscale suplimentare.

„Prețurile nu vor scădea, doar ritmul creșterii se va tempera”

„Până nu intră efectul de bază dat de creşterea TVA-ului în august, până nu intră în august 2026 în vigoare, nu vom vedea o inflaţie semnificativ mai jos. Şi să nu uităm că efectul de bază nu înseamnă că vor scădea preţurile, deci preţurile odată crescute, rămân crescute. Va scădea doar ritmul de creştere a preţurilor. Deci vedem anul ăsta terminând pe la 9,6… Avem finalul de an în decembrie, iar anul viitor la 4,5”, a mai precizat Tătaru.

