Inflația anuală din zona euro a crescut la 2,1% în august, potrivit unei estimări preliminare citate de Financial Times.

Inflația din luna august la nivel european depășește prognoza de 2% avansată de economiștii consultați de Reuters.

În iunie și iulie, rata anuală a inflației s-a situat la 2%, în conformitate cu obiectivul pe termen mediu al Băncii Centrale Europene (BCE).

Reacții și perspective

Diego Iscaro, head of European economics la S&P Global Market Intelligence, a precizat că noile date sunt „probabil să tempereze discuţiile privind o reducere a dobânzii în decembrie”.

Pe piețele de swap, traderii și-au menținut pozițiile după publicarea datelor, evaluând în continuare șanse aproape egale – de aproximativ 50% – pentru o reducere a dobânzii de 25 de puncte de bază la ședința de politică monetară din martie.

Decizia BCE din septembrie

Economiștii și investitorii anticipează un consens: Banca Centrală Europeană va menține actualul nivel al dobânzilor la reuniunea din 11 septembrie.

