Evoluția pozitivă a fost susținută de industria extractivă și cea prelucrătoare, în timp ce sectorul energetic a continuat să se contracte

În primele opt luni ale anului 2025, afacerile din industrie au înregistrat o creștere modestă de 3% față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Evoluția pozitivă a fost susținută de industria extractivă și cea prelucrătoare, în timp ce sectorul energetic a continuat să se contracte.

Potrivit INS, între ianuarie și august 2025, industria extractivă a urcat cu 14,4%, iar industria prelucrătoare a consemnat un avans de 2,6%. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în industria bunurilor de folosință îndelungată (+12,2%), bunurilor de uz curent (+4%), bunurilor de capital (+3,8%) și bunurilor intermediare (+2,7%). În schimb, industria energetică a scăzut cu 7,7%.

Scădere accentuată în august

După un parcurs pozitiv în primele luni, industria a înregistrat o contracție severă în august. Comparativ cu luna iulie, cifra de afaceri totală s-a redus cu 20,7%, ca urmare a diminuării activității în industria prelucrătoare (-21,2%) și în industria extractivă (-6,7%).

Pe segmente, industria bunurilor de capital a consemnat cea mai mare scădere, de 32,8%, urmată de bunurile de folosință îndelungată (-23,7%), bunurile intermediare (-18,8%) și bunurile de uz curent (-11,4%). Singurul sector care a crescut a fost industria energetică, cu 7,3%.

August 2025 față de august 2024

Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, cifra de afaceri din industrie a fost mai mică cu 3,2%, scăderi fiind raportate în industria prelucrătoare (-3,3%) și industria extractivă (-2%). Cele mai afectate ramuri au fost industria bunurilor de capital (-9%) și cea a bunurilor de folosință îndelungată (-3,7%), în timp ce industria energetică a fost din nou pe plus, cu 8,5%.

Datele INS sugerează că, deși sectorul industrial rămâne într-o ușoară creștere anuală, activitatea a încetinit semnificativ în a doua jumătate a anului, pe fondul scăderii cererii externe și al volatilității energetice.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube