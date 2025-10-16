După semnele de revenire observate la începutul verii, industria României a intrat din nou pe o pantă descendentă.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în luna august 2025, producția industrială a scăzut cu 2% față de iulie, datele fiind ajustate sezonier.

Declinul a fost determinat de industria extractivă, care a înregistrat o scădere de 4,4%, urmată de industria prelucrătoare, cu un minus de 2,7%, și de sectorul energetic – producția și furnizarea de energie electrică, termică, gaze, apă caldă și aer condiționat –, unde s-a consemnat un recul mai moderat, de 0,3%.

Tendință descendentă accentuată în primele opt luni din an

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, producția industrială (serie brută) a fost cu 3,3% mai mică, pe fondul scăderilor semnificative din industria prelucrătoare (-4%) și industria extractivă (-3%).

Singurul sector care a înregistrat o evoluție pozitivă a fost cel energetic, cu o creștere de 1,6%.

În perioada ianuarie–august 2025, producția industrială a scăzut cu 1,5% comparativ cu aceeași perioadă din 2024, accentuând trendul descendent față de primele șapte luni, când declinul fusese de 1,3%.

Europa resimte același val negativ

Nici la nivelul Uniunii Europene situația nu este mai optimistă. Germania, principala economie industrială a blocului comunitar, a consemnat cea mai mare scădere lunară: minus 5% în august față de iulie, potrivit datelor statistice europene.

