Tranziția către automobilele electrice prinde viteză în Europa, iar efectele sale economice încep deja să se simtă în lanțul de întreținere auto. Dacă acum un deceniu mașinile electrice reprezentau un fenomen marginal, astăzi ele dețin 15,8% din piața Uniunii Europene și peste 17% la nivelul întregii regiuni europene (UE – EFTA – Marea Britanie), potrivit unei analize profit.ro.

Norvegia continuă să fie campioana continentului: în august, 94,5% dintre mașinile vândute au fost electrice. Țări precum Suedia și Olanda au depășit și ele pragul de 30%, ceea ce arată că transformarea nu mai este o proiecție, ci o realitate.

Un studiu realizat de compania norvegiană Moller, distribuitor auto cu acoperire națională, arată însă o consecință majoră: veniturile service-urilor auto provenite din reparațiile vehiculelor electrice au scăzut cu 46%, față de cele încasate pentru mașinile cu motoare termice. Diferențele devin mai vizibile, pe măsură ce vehiculul îmbătrânește: între 30% și 40% pierdere încasată pentru mașinile cu o vechime de 4-7 ani.

Această tendință va pune presiune asupra rețelelor de dealeri și asupra producătorilor, care vor fi nevoiți să-și regândească modelele de business. Potrivit CLEPA, organizația europeană a furnizorilor de componente auto, până în 2030 vânzările de vehicule electrice ar putea ajunge la 82% din totalul pieței, iar în 2038 mașinile electrice ar putea deveni majoritare pe șoselele europene.

Diferențele structurale între cele două tipuri de propulsie sunt majore: un automobil electric are cu aproximativ 30% mai puține componente decât unul cu motor termic, iar solicitarea pieselor de schimb este redusă drastic, în special în zona motorului și a trenului de rulare, unde scăderile ar putea depăși 50%.

Pentru a rămâne viabile, service-urile auto vor trebui să se specializeze pe noi domenii, reparația bateriilor, întreținerea punților electrificate și a motoarelor electrice sau intervențiile asupra componentelor electronice complexe.

CLEPA estimează trei posibile scenarii pentru următorul deceniu: o tranziție lentă, cu o cotă de 53% pentru vehiculele electrice, una moderată, de 68%, și un scenariu rapid, în care 82% din mașinile vândute vor fi complet electrice.

Indiferent de ritm, transformarea industriei auto europene pare ireversibilă — iar pentru atelierele de reparații, epoca zgomotului de motor și a schimbului de ulei se apropie de sfârșit.

