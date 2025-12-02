7.4 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăEconomieEconomie internaționalIndicatorii industriali PMI cresc în Europa Centrală și de Est, exceptând România

Indicatorii industriali PMI cresc în Europa Centrală și de Est, exceptând România

Economie internaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru
schemă ajutor 300 milioane euro

Indicatorii PMI din industrie au înregistrat creșteri în noiembrie în toate economiile din Europa Centrală și de Est, cu o singură excepție: România.

Potrivit unei informări Erste Bank pentru investitori, indicele local a coborât la 47,2, sub nivelul de 47,6 consemnat în luna precedentă.

„Sentimentul de piață s-a îmbunătățit în noiembrie în toată regiunea, cu excepția României. Indicii PMI din industrie au crescut în Ungaria, Cehia și Polonia, deși valorile din Polonia și Cehia rămân în zona de contracție. Ungaria este singura care a raportat un PMI al industriei peste pragul de 50, la 53,4”, precizează Erste Bank.

Ungaria, singura economie peste pragul de expansiune

În timp ce Ungaria depășește pragul de 50 puncte și intră în zona de creștere, Polonia și Cehia rămân în teritoriu de contracție, deși indicatorii lor arată o îmbunătățire.

În Cehia, revenirea comenzilor noi din export este atribuită companiilor care își diversifică baza de clienți.

În Polonia, comenzile externe au crescut, iar companiile anticipează un avans al producției în următorul an.

Creșterile PMI în majoritatea statelor CEE corespund evoluției Indicelui Sentimentului Economic, care arată o percepție mai favorabilă privind activitatea industrială și perspectivele economice.

România: scădere pe fondul reducerii comenzilor și producției

Pentru România, noile date indică o deteriorare suplimentară. PMI-ul industrial a scăzut la 47,2, semnalând o intensificare a contracției.

Încrederea companiilor se reduce în contextul scăderii accentuate a comenzilor și producției, iar trendul descendent început în luna precedentă continuă.

Analiza Erste subliniază că, pe lângă lipsa unor impulsuri externe, perspectivele economice sunt afectate și de consolidarea fiscală. Ministerul Finanțelor estimează că raportul datorie/PIB a urcat la 59,7% la finalul lunii august.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

Cine este Daniel Băluță, cadidatul PSD la Primăria Capitale. Băluță, stomatologul care scoate colții adversarilor politici cu sportivitate

Incognito Bogdan Grosereanu - 0
Dat de multe sondaje drept favorit la Primăria Capitalei, social-democratul Daniel Băluță ar putea profita și de alte circumstanțe favorabile: divizarea Dreptei și alegerile...

10 persoane s-au autoevacuat după ce o locuință a fost cuprinsă de flăcări la Constanța

Social Catalin Serban - 0
O locuință a luat foc la Constanța, în noaptea de luni spre marți. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale.Potrivit ISU Dobrogea, incendiul s-a manifestat...

Visul Georgian, partid aflat la putere în Georgia, amenință cu acționarea în judecată a postului BBC

Internațional Catalin Serban - 0
Partidul de guvernământ din Georgia, Visul Georgian, a amenințat luni cu instanța postul britanic BBC, după ce acesta a publicat un reportaj în care...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.