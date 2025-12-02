Indicatorii PMI din industrie au înregistrat creșteri în noiembrie în toate economiile din Europa Centrală și de Est, cu o singură excepție: România.

Potrivit unei informări Erste Bank pentru investitori, indicele local a coborât la 47,2, sub nivelul de 47,6 consemnat în luna precedentă.

„Sentimentul de piață s-a îmbunătățit în noiembrie în toată regiunea, cu excepția României. Indicii PMI din industrie au crescut în Ungaria, Cehia și Polonia, deși valorile din Polonia și Cehia rămân în zona de contracție. Ungaria este singura care a raportat un PMI al industriei peste pragul de 50, la 53,4”, precizează Erste Bank.

Ungaria, singura economie peste pragul de expansiune

În timp ce Ungaria depășește pragul de 50 puncte și intră în zona de creștere, Polonia și Cehia rămân în teritoriu de contracție, deși indicatorii lor arată o îmbunătățire.

În Cehia, revenirea comenzilor noi din export este atribuită companiilor care își diversifică baza de clienți.

În Polonia, comenzile externe au crescut, iar companiile anticipează un avans al producției în următorul an.

Creșterile PMI în majoritatea statelor CEE corespund evoluției Indicelui Sentimentului Economic, care arată o percepție mai favorabilă privind activitatea industrială și perspectivele economice.

România: scădere pe fondul reducerii comenzilor și producției

Pentru România, noile date indică o deteriorare suplimentară. PMI-ul industrial a scăzut la 47,2, semnalând o intensificare a contracției.

Încrederea companiilor se reduce în contextul scăderii accentuate a comenzilor și producției, iar trendul descendent început în luna precedentă continuă.

Analiza Erste subliniază că, pe lângă lipsa unor impulsuri externe, perspectivele economice sunt afectate și de consolidarea fiscală. Ministerul Finanțelor estimează că raportul datorie/PIB a urcat la 59,7% la finalul lunii august.

