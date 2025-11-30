4.8 C
Aurul își consolidează statutul de refugiu financiar: investitorii văd un nou maxim istoric

Economie
Actualizat:
Dana Macsim
Dana Macsim

Prețul aurului a crescut cu aproape 59% doar în acest an, depășind în luna octombrie pragul de 4.000 de dolari, o performanță istorică

Un sondaj realizat de Goldman Sachs arată că mulți dintre principalii jucători din piață se așteaptă ca metalul prețios să atingă un nou record de 5.000 de dolari uncia, până la sfârșitul anului viitor. Prețul aurului a crescut cu aproape 59% doar în acest an, depășind în luna octombrie pragul de 4.000 de dolari, o performanță istorică.

Sondajul, derulat în intervalul 12–14 noiembrie pe platforma Marquee, a inclus peste 900 de investitori instituționali. Aproximativ 36% dintre participanți estimează că aurul va trece de 5.000 de dolari în următoarele 12 luni, iar 33% mizează pe o evoluție între 4.500 și 5.000 de dolari. Doar 5% dintre respondenți anticipează o scădere a cotației. De altfel, mai bine de două treimi dintre cei chestionați cred că metalul prețios va continua să se aprecieze până în 2026.

Creșterea recentă a fost impulsionată de așteptările privind reducerea dobânzii de referință de către Rezerva Federală a SUA, dar și de achizițiile tot mai mari ale băncilor centrale. În sondaj, 38% dintre investitori au indicat aceste cumpărări ca principal motor al scumpirii aurului, în timp ce alți 27% au menționat presiunile fiscale și climatul economic global.

În contextul inflației ridicate, al situației geopolitice tensionate și al unei piețe valutare volatile, interesul pentru aur s-a intensificat în rândul tuturor categoriilor de investitori. Strategii financiari consideră că direcția rămâne ascendentă. Printre cei care pariază pe sectorul minier se numără Stephen Yiu, de la Blue Whale Capital, care a investit în producătorul american Newmont, și Carson Block, cunoscut pentru intrarea în Snowline Gold, companie canadiană considerată o potențială țintă într-o industrie aflată într-un val de consolidări.

Dana Macsim
Pe aceeași temă

