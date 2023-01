Incredibila ascensiune bazată pe minciuni a Republicanului Santos care va fi jurat în Congresul american marți

Republicanul George Santos, cercetat pentru minciuni despre trecutul său, urmează să depună jurământul în Congres marți

În doi ani, George Santos a trecut de la a fi și puțin cunoscut la un far al renașterii neașteptate a Partidului Republican într-un stat de un albastru profund.

Dar un nor învolburat de suspiciune îl înconjoară pe Santos, exact când este gata să ia cuvântul Camerei Reprezentanților marți, pentru a jura că va sluji Constituția și țara.

Santos a recunoscut că a fabricat părți cheie ale istoriei sale educaționale și profesionale, după ce o investigație a New York Times a descoperit discrepanțe în CV-ul său și întrebări cu privire la tranzacțiile sale financiare. Procurorii federali și locali investighează dacă a comis infracțiuni care îi implică finanțele sau declarații înșelătoare. Acum, noi informații arată că minciunile sale au început cu ani înainte să intre în politică.

Santos se va alătura Congresului, confruntat cu presiuni semnificative din partea parlamentarilor de ambele părți ale culoarului.

Santos a răspuns la un e-mail în care era întrebat despre cheltuielile neobișnuite ale campaniei sale, spunând că este „ridicol” ca New York Times să sugereze că fondurile au fost cheltuite iresponsabil.

Membrii propriului său partid au cerut explicații mai detaliate cu privire la comportamentul său, iar Nick LaLota, de asemenea, un reprezentant ales al republicanilor din Long Island, a cerut o investigație de etică a Camerei.

Reprezentantul James R. Comer din Kentucky, viitorul președinte republican al Comisiei de Supraveghere a Camerei, a declarat joi seară la Fox News că este „destul de încrezător” că Comisia de Etică a Camerei va deschide o investigație asupra lui Santos. El a adăugat: „Ceea ce a făcut Santos este o rușine. I-a mințit pe alegători.”

Democrații din New York au precizat, de asemenea, că vor să-l supună pe Santos unui control mai profund. Reprezentantul Hakeem Jeffries, viitorul lider democrat, a spus că Santos este „incapabil să servească”. Reprezentantul Ritchie Torres a spus că intenționează să introducă Actul Stop Another Non-Truthful Office Seeker Act – Legea SANTOS – care ar cere candidaților Camerei să furnizeze detalii despre trecutul lor sub jurământ.

Deputatul care ar putea avea cel mai important rol în viitorul său în Parlament, Kevin McCarthy, liderul republican al Camerei, a tăcut când a fost întrebat despre reportajele The Times și despre interviurile lui Santos care o susțin.

Rămâne neclar cum ar putea afecta controversa debutului lui Santos în Congres, inclusiv misiunile sale în comisii. Santos a declarat luna trecută pentru NY1 că speră să facă parte din comitetele pentru Servicii Financiare sau Afaceri Externe ale Camerei, pe baza „trecutului său de 14 ani pe piețele de capital” și a „fondului multicultural”. De atunci, el a recunoscut că și-a denaturat munca în serviciile financiare, în timp ce aspecte ale moștenirii sale au fost puse sub semnul întrebării.

Noile reportaje ale The Times oferă o imagine mai clară a vieții sale anterioare, inclusiv informații despre lacunele din istoria sa personală, împreună cu discrepanțe în modul în care a descris viața mamei sale.

George Santos a spus că a crescut într-un apartament la subsol din Jackson Heights, Queens. Până miercuri, biografia de campanie a lui Santos spunea că mama lui, Fatima Devolder, și-a croit drumul pentru a deveni „prima femeie executivă la o instituție financiară importantă”. El a mai spus că ea a fost în Turnul de Sud al World Trade Center în timpul atacurilor din 11 septembrie 2001 și că a murit „câțiva ani mai târziu”.

De fapt, doamna Devolder a murit în 2016, iar un ziar comunitar brazilian la acea vreme a descris-o drept bucătăreasă. Prietenii și foștii colegi de cameră ai lui Santos și-au amintit-o ca fiind o femeie harnică și prietenoasă, care vorbea doar portugheză și își câștiga traiul făcând curățenie în case și vânzând mâncare. Niciunul dintre cei intervievați de The Times nu și-a amintit vreun exemplu în care a lucrat în finanțe și mai mulți au atribuit povestea tendinței lui Santos de a crea mituri.

Aparentele sale inventii despre propria sa viață încep cu afirmațiile sale despre liceul său. El a spus că a urmat școala Horace Mann, o instituție privată prestigioasă din Bronx, și a spus că a renunțat la școală în 2006 înainte de a absolvi și a obține o diplomă de echivalență. Un purtător de cuvânt al lui Horace Mann a spus că școala nu avea nicio înregistrare despre acesta.

Până în 2008, înregistrările judecătorești arată că George Santos și mama lui locuiau în Brazilia, chiar lângă Rio de Janeiro, în orașul Niterói. Cu doar o lună înainte de a împlini 20 de ani, Santos a intrat într-un mic magazin de îmbrăcăminte și a cheltuit aproape 700 de dolari în 2008 folosind un carnet de cecuri furat.

Santos a negat că ar fi comis fapte penale în Statele Unite sau în străinătate. Dar dosarul brazilian arată că și-a recunoscut frauda atât

în fața poliției, cât și în fața comerciantului.

„Știu că am greșit, dar vreau să plătesc”, a scris el într-un mesaj către proprietarul magazinului pe Orkut, o rețea de socializare populară din Brazilia, în august 2009. „A fost întotdeauna intenția mea să plătesc, dar am făcut-o lată.”

În noiembrie 2010, Santos și mama sa s-au prezentat în fața poliției, unde amândoi au recunoscut că el este responsabil. Pe 13 septembrie 2011, un judecător brazilian i-a ordonat lui Santos să răspundă la caz. Trei luni mai târziu, un oficial al instanței a încercat să-l citeze, dar nu a putut fi găsit.

În acel moment, se întorsese la New York, lucrând la un centru de apeluri Dish Network din College Point, Queens, arată înregistrările companiei.

Interviurile cu foști prieteni și colegi, dintre care mulți au vorbit sub protecția anonimatului pentru a nu fi atrași în controversele lui Santos, sugerează că acesta se reinventa atunci când s-a mutat înapoi la New York și că ar fi continuat să facă acest lucru în anii următori. Ei îl înfățișează pe Santos ca pe un luptător, a cărui tendință spre înfrumusețare și unicitate i-a lăsat cu îndoieli cu privire la numeroasele sale realizări pretinse.

Le-a spus unora că a fost jurnalist la o organizație de știri celebră din Brazilia, dar nimeni nu a putut găsi numele lui pe site-ul său. A spus că urma cursuri la Colegiul Baruch, dar niciunul dintre prietenii săi nu și-a amintit că studia. Se lăuda cu gloria pe Wall Street, dar părea adesea să nu aibă bani, uneori împrumutându-se de la prieteni pe care nu îi plătea înapoi întotdeauna.

Când s-a alăturat unei companii de tehnologie de călătorie numită MetGlobal, Santos s-a portretizat ca un bărbat cu bani din familie. Dar doi foști colegi de muncă au spus că salariul era modest și că munca nu se potrivea cu imaginea lui Santos despre el însuși ca un finanțator care își linge rănile după ce pariurile proaste l-au exclus de pe Wall Street.

Nu totul din biografia declarată a lui Santos a fost o minciună. Un document LinkBridge susține afirmația sa că a fost vicepreședinte. Mai mulți foști colegi au confirmat că a lucrat pentru MetGlobal, pentru o subsidiară numită HotelsPro. Și înregistrările examinate de The Times păreau să confirme afirmația sa că și-a primit diploma de liceu echivalent la New York în 2006.

În 2016, Santos a plecat în Florida, arată înregistrările publice, în perioada în care HotelsPro își deschidea un birou în Orlando. Santos a declarat pentru Newsday în 2019 că a mers acolo pentru scurt timp pentru muncă. A primit un permis de conducere din Florida și a fost înregistrat pentru a vota acolo la alegerile din 2016.

Cei care l-au cunoscut și-au amintit că Santos a fost de mult un adept al politicii republicane și că a criticat-o pe Hillary Clinton și pe Bill de Blasio, care era atunci primarul New York-ului.

Un apropiat al lui Santos a fost Pedro Vilarva. Vilarva l-ar fi cunoscut pe Santos în 2014, când acesta avea 18 ani, iar Santos 26. Vilarva l-a găsit fermecător și dulce. S-au întâlnit câteva luni înainte ca Santos să sugereze să se mute împreună. Vilarva era fericit chiar dacă a spus că a plătit multe dintre facturi.

„Obișnuia să spună că va primi bani de la Citigroup, era un investitor”, își amintește Vilarva. „Într-o zi era una, într-o zi era alta. Nu a mers niciodată la muncă”, a spus el.

Lucrurile au început să se destrame între cei doi bărbați la începutul lui 2015, a spus Vilarva, după ce Santos l-a surprins cu bilete pentru Hawaii care s-au dovedit că nu există. Aproximativ în aceeași perioadă, el a spus că a descoperit că telefonul său mobil lipsește și a crezut că Santos l-a amanetat.

Trădarea l-a determinat să introducă numele lui Santos într-un motor de căutare, unde a descoperit că Santos era căutat de poliția braziliană.

„M-am trezit dimineața și mi-am împachetat lucrurile în saci de gunoi și l-am sunat pe tatăl meu și am plecat”, a spus el.

Privind în urmă, Vilarva a spus, era tânăr și credul: a vrut să creadă multe povești ale lui Santos și să creadă în viața pe care o împărtășeau. Astăzi el este îngrijorat de impactul pe care l-ar putea avea Santos ca oficial ales.

„Mi-ar fi teamă să am pe cineva ca el la conducere – având atâta putere în mâinile lui”, a spus el.

În ciuda faptului că a mințit despre o mare parte din istoria sa personală și profesională, deputatul gay ales George Santos (R-NY) va depune jurământul în Congres marți. Cu toate acestea, vechii săi prieteni au spus presei despre celelalte minciuni probabile ale lui, iar un congresman gay a introdus o legislație care i-ar împiedica pe alți politicieni precum Santos să-și inventeze propriile povești.

Santos a recunoscut că a mințit că a absolvit Colegiul Baruch și Universitatea din New York, a lucrat direct pentru Citigroup și Goldman Sachs și a trăit la o adresă falsă în districtul său congresual. El nu a oferit nicio dovadă suplimentară care să susțină afirmațiile că a fondat o organizație de caritate numită Friends of Pets, că bunicii lui au scăpat de Holocaust și că a pierdut patru angajați în împușcăturile din iunie 2016 la clubul de noapte Pulse.