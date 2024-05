Premierul Marcel Ciolacu a fost prezent pe stadion la meciul Gloria Buzău – Unirea Slobozia 3-0 și a sărbătorit promovarea în SuperLiga a gazdelor, potrivit fanatik.ro.

Elevii lui Andrei Prepeliță s-au impus extrem de clar în fața liderului din Slobozia, în etapa a 9-a a play-off-ului din Liga 2, și au revenit după o pauză de 15 ani pe prima scenă a fotbalului românesc.

Promovarea Gloriei Buzău, sărbătorită de Marcel Ciolacu



La partida din Crâng a fost prezent și premierul Marcel Ciolacu, care a urmărit cu mare atenție întâlnirea. La final, șeful Guvernului a sărbătorit alături de jucători și suporteri promovarea Gloriei Buzău în SuperLiga.

Buzoian la origini, prim-ministrul României a purtat pe tot parcursul jocului fularul Gloriei la gât. El a urmărit meciul alături de senatorul buzoian Lucian Romașcanu, de primarul Constantin Toma și de alți oameni importanți ai orașului.

După ultimul fluier al arbitrului Mihai Motan, premierul Marcel Ciolacu s-a bucurat alături de ceilalți spectatori de la tribuna oficială și a urmărit focul de artificii pregătit de conducerea clubului din Crâng.

”Victorie și promovare în Liga 1 pentru Gloria Buzău! Un sezon greu, dar care s-a încheiat en fanfare. Bravo, băieți! Suntem cu toții mândri de voi!”, a scris politicanul pe contul de Facebook, adăugând și câteva fotografii.

Ciolacu, luat la mișto de fani



Postarea făcută de Marcel Ciolacu a adunat în foarte scurt timp multe comentarii și încă și mai multe aprecieri. Însă, au fost și fani care au ținut să glumească pe seama premierului, după ce acesta a spus cu ceva vreme în urmă că Buzău nu este în Moldova.

”Încă o echipă din Moldova în Liga 1”, ”Și uite așa, Moldova mai adaugă încă o echipă în Liga 1!!! Destindem un pic atmosfera domnule prim-ministru. Felicitări Buzău!” sau ”Super! Felicitări! Acum Moldova va avea încă o reprezentantă în SuperLiga!”, sunt câteva comentarii făcute de suporteri.

Gloria Buzău și-a asigurat matematic promovarea cu o etapă înaintea finalului play-off-ului din Liga 2. Formația pregătită de Andrei Prepeliță a acumulat 48 de puncte și nu mai poate fi ajunsă de Csikszereda și CS Mioveni, care vor juca la baraj.

În ciuda faptului că este doar pe locul 4 în clasamentului play-off-ului din Liga 2, echipa din Crâng a beneficiat de faptul că formațiile Corvinul Hunedoara și CSC Șelimbăr, aflate pe 2 și 3, nu au drept de promovare.

Nicolae Ciucă comentează declarația lui Ciolacu. Premierul a susținut că Buzăul nu este în Moldova

La sediul Biroului Electoral Municipal, Nicolae Ciucă a fost întrebat despre comentariile premierului Marcel Ciolacu privind locația Buzăului și aluzia sa la un posibil candidat. Ciucă a evitat să intre în polemică directă și a subliniat importanța unității naționale, afirmând că se simte român oriunde în țară, inclusiv la Focșani, Suceava, Buzău și Plenița.

“I-am rugat pe toţi membrii PNL să aibă o abordare în campanie cât se poate de pozitivă. Să trecem de la partea asta de ură şi jignire, pentru că până la urmă dacă rezumăm campania la jigniri şi la tot felul de invective adresate unui candidat sau altuia nu rezolvăm şi nu cred că îi convingem pe cetăţenii români că avem ceva în cap pentru ceea ce înseamnă administrarea la nivel local sau central. În ceea ce priveşte acea declaraţie, vă pot spune că într-adevăr am lucrat şapte ani în Moldova şi în Buzău iar la un moment dat am fost întrebat dacă după atâţia ani mă simt ca fiind de-al locului. Le-am zis că da, mă simt a fi şi moldovean, pentru că am lucrat acolo şi mi-a plăcut să lucrez cu oamenii. M-am simţit român şi la Focşani, şi la Suceava, şi la Buzău şi la mine la Pleniţa”, a declarat Nicolae Ciucă.

