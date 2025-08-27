Deși nu există locuințe în imediata apropiere, autoritățile atrag atenția că, în funcție de direcția vântului, fumul gros se poate deplasa și spre alte zone locuite

Un incendiu de proporții a izbucnit marți seară la un depozit din complexul comercial Dragonul Roșu, situat în zona de nord a Capitalei. Focul s-a extins rapid pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați, iar coloana densă de fum a determinat autoritățile să transmită un mesaj RO-Alert locuitorilor din apropiere.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au precizat că, deși flăcările s-au manifestat violent și au provocat prăbușirea parțială a structurii, nu au fost înregistrate victime. Totuși, riscul de propagare către alte spații de depozitare rămâne ridicat, astfel că pompierii acționează pentru limitarea extinderii incendiului.

„Arderea generalizată a materialelor depozitate a generat temperaturi foarte mari, ceea ce a dus la afectarea întregii hale și la prăbușirea unei părți a construcției”, au transmis reprezentanții ISU.

Pentru stingerea focului au fost mobilizate resurse impresionante: 16 autospeciale de stingere, două autoscări, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori cu tehnică robotizată, echipaje CBRN și două ambulanțe SMURD.

Deși nu există locuințe în imediata apropiere, autoritățile atrag atenția că, în funcție de direcția vântului, fumul gros se poate deplasa și spre alte zone locuite, motiv pentru care populația a fost avertizată să evite expunerea și să închidă ferestrele.

Intervenția pompierilor continuă pentru lichidarea incendiului și protejarea clădirilor aflate în perimetrul complexului comercial.

