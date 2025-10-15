Impecabilă la Osaka! Sorana Cîrstea se califică în sferturile de finală după un meci fără emoții

Românca a dominat clar duelul cu britanica Katie Boulter și continuă parcursul excelent din turneul nipon.

Sorana Cîrstea își confirmă forma excelentă din această toamnă și continuă să impresioneze pe hardul de la Osaka. Românca de 35 de ani s-a calificat, miercuri, în sferturile de finală ale turneului WTA 250, după o victorie categorică în fața britanicei Katie Boulter, scor 6-3, 6-1, la capătul unui meci dominat autoritar.

Partida, disputată în Sala Centrală din Osaka, a durat doar 69 de minute, iar Cîrstea nu i-a oferit nicio șansă adversarei sale. A fost prima întâlnire directă dintre cele două jucătoare, dar diferența de experiență și constanță s-a simțit clar pe tot parcursul duelului.

Sorana Cîrstea, într-o formă remarcabilă: „A fost una dintre cele mai curate partide ale mele din acest sezon”

Românca a început partida perfect, cu un break rapid și o serie de lovituri de forehand care au destabilizat complet jocul britanicei. După un prim set controlat de la un capăt la altul, Cîrstea a închis manșa secundă și meciul cu o demonstrație de eficiență: șase game-uri câștigate consecutiv.

Sorana a impresionat prin procentajul excelent la serviciu, dar și prin calmul cu care a gestionat momentele-cheie. După meci, sportiva din Târgoviște a transmis că a fost „una dintre cele mai curate partide ale mele din acest sezon”.

Grație acestei victorii, Cîrstea și-a asigurat un cec de 6.815 dolari și 54 de puncte WTA, consolidându-și astfel poziția în top 50 mondial.

În sferturi, duel cu Bouzkova sau Golubic

În următoarea fază a competiției, Sorana Cîrstea o va înfrunta pe învingătoarea dintre Marie Bouzkova (Cehia, favorita nr. 5) și Viktorija Golubic (Elveția). Ambele adversare sunt recunoscute pentru stilul lor solid de joc, dar experiența româncei o transformă într-o candidată serioasă la semifinale.

Turneul de la Osaka, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, a devenit un teren de succes pentru românce. În aceeași zi, Jaqueline Cristian s-a calificat și ea în sferturile de finală, după o revenire spectaculoasă în fața spaniolei Jessica Bouzas Maneiro, scor 0-6, 6-4, 6-2.

Cristian urmează să o înfrunte pe Naomi Osaka, principala favorită a competiției și fost lider mondial.

Cîrstea, o constantă în tenisul românesc

Sorana Cîrstea traversează una dintre cele mai stabile perioade din carieră. După un sezon cu rezultate solide în America și Asia, jucătoarea din România demonstrează din nou că poate lupta cu oricine în circuitul WTA.

Anul 2025 i-a adus o serie de performanțe notabile, inclusiv victorii în fața unor jucătoare din top 30, dar și o revenire constantă în fazele superioare ale turneelor WTA 250.

Cu experiența și jocul său matur, Cîrstea devine una dintre principalele favorite la trofeu la Osaka, într-un turneu unde româncele au reușit să strălucească.

