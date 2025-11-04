Președintele PNL și premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, după ședința Biroului Politic Național al partidului, că problema pensiilor speciale va fi rezolvată până la sfârșitul lunii noiembrie, alături de alte două teme majore: reducerea numărului de parlamentari și reforma administrației publice.

„Biroul Politic a reînnoit sprijinul pentru rezolvarea celor trei probleme pe care le-am discutat, în sensul că vom susţine reducerea numărului de parlamentari, vom susţine rezolvarea în cursul lunii noiembrie a problemei care ţine de pensiile speciale şi vom susţine reforma în administraţia publică locală şi cea centrală”, a declarat Ilie Bolojan, la finalul reuniunii conducerii liberale.

Termen-limită pentru pensiile speciale: 30 noiembrie

Problema pensiilor speciale, inclusă ca jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), trebuie clarificată până la finalul lunii noiembrie. În caz contrar, România riscă să piardă peste 230 de milioane de euro din fondurile europene aferente tranșei următoare.

Decizia Curții Constituționale din octombrie, care a declarat legea neconstituțională pe motive procedurale — „nu a fost aşteptat termenul legal pentru emiterea avizului consultativ al CSM” — a întârziat aplicarea actului normativ.

Curtea nu s-a pronunțat însă asupra conținutului legii, ceea ce permite reluarea procesului legislativ într-un termen scurt.

Coaliția caută consens după săptămâni de tensiuni

Reuniunea coaliției de guvernare de marți are ca scop deblocarea subiectelor care au generat divergențe în ultimele săptămâni, inclusiv reforma administrației publice, aflată în impas din cauza lipsei unui acord între partide privind numărul de posturi care ar urma să fie eliminate.

Liberalii insistă asupra eficientizării aparatului administrativ, atât la nivel central, cât și local, ca parte a angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene.

