Guvernul condus de Ilie Bolojan sprijină proiectul de lege prin care comportamentele lipsite de respect, provocatoare, agresive sau recalcitrante față de instituțiile publice ori angajații acestora devin contravenții sancționate cu amendă.

Executivul consideră inițiativa utilă pentru gestionarea cazurilor în care solicitanții de informații publice nu respectă programul de lucru sau deranjează activitatea instituțiilor, însă avertizează că amenzile propuse – între 5.000 și 20.000 de lei – sunt exagerat de mari, potrivit unei analize citate de Profit.ro.

Inițiativa legislativă, depusă de parlamentari UDMR și ai minorităților naționale din coaliția de guvernare, prevede că persoanele care nu respectă programul sau dau dovadă de un comportament inadecvat pot fi evacuate și sancționate cu amendă.

Proiect UDMR susținut de Guvern, cu rezerve juridice

Guvernul recunoaște însă neclarități în textul propunerii. În documentul transmis Parlamentului se arată:

„În ultimii ani s-a observat o creștere alarmantă a atitudinilor inadecvate manifestate de cetățeni față de angajații autorităților și instituțiilor publice, comportamente care afectează activitatea acestora și subminează autoritatea instituțiilor statului, precum și încrederea cetățenilor în ele.”

Totodată, Executivul semnalează că sintagma „comportament lipsit de respect” nu îndeplinește cerințele de claritate și previzibilitate impuse de lege, fiind ambiguă atât pentru cetățeni, cât și pentru agenții constatatori.

De asemenea, se cere clarificarea expresiei „indicațiile personalului din instituțiile publice”, pentru a stabili ce fel de instrucțiuni trebuie urmate și cine are dreptul de a le emite.

Guvernul: ideea e bună, dar sancțiunile sunt disproporționate

Executivul atrage atenția că nivelul amenzilor propus – între 5.000 și 20.000 de lei – este disproporționat și ar putea duce la tratamente inegale față de alte contravenții similare.

În pofida acestor observații, Guvernul apreciază că proiectul oferă un cadru legal necesar pentru a gestiona situațiile în care cetățenii nu respectă regulile de funcționare ale instituțiilor publice.

Totodată, posibilitatea de evacuare a persoanelor care tulbură activitatea este considerată o măsură adecvată pentru menținerea ordinii și siguranței în spațiile administrative.

