Premierul Ilie Bolojan i-a urat bun venit Oanei Gheorghiu, noul viceprim-ministru al Guvernului României, exprimându-şi încrederea că experienţa acesteia în proiecte de amploare se va reflecta și în activitatea guvernamentală.

„Vreau să-i spun bun venit doamnei Oana Gheorghiu şi să-i mulţumesc că a acceptat să facă parte din echipa guvernamentală”, a spus Ilie Bolojan

„Sper că experienţa pe care a acumulat-o în ultimii ani, încrederea pe care a probat-o, pentru că nimeni nu-ţi donează milioane de euro pentru a face proiecte dacă nu are încredere în ceea ce faci, să o transfere şi în plan guvernamental, în sectoarele pe care le va gestiona, cele privind reforma, digitalizarea, simplificarea, debirocratizarea, reforma companiilor publice, şi sper în aportul dânsei la rezultatele echipei noastre. Încă o dată bun venit şi spor la treabă în perioada următoare”, a declarat premierul în şedinţa săptămânală de Guvern.

Ceremonia de învestitură, la Palatul Cotroceni

Oana Gheorghiu a depus jurământul de învestitură joi dimineaţă, în faţa preşedintelui Nicuşor Dan, în cadrul unei ceremonii desfăşurate la Palatul Cotroceni.

Decretul de numire în funcţia de viceprim-ministru a fost publicat în aceeaşi zi în Monitorul Oficial, marcând oficial preluarea mandatului.

De la proiecte umanitare la Guvern

Cofondatoare a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, Oana Gheorghiu este cunoscută pentru implicarea sa în construirea primului spital de oncologie şi radioterapie pediatrică din România, un proiect finanţat exclusiv din donaţii private.

Ea preia postul de vicepremier rămas vacant după demisia lui Dragoş Anastasiu, în luna august.

