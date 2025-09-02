Premierul Bolojan declară că reforma administrației nu mai poate fi amânată

Premierul Ilie Bolojan a susținut, după mai bine de o lună de pauză, prima conferință de presă, în contextul în care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe cinci proiecte de lege din pachetul fiscal 2. PSD a refuzat să accepte proiectul privind reforma administrației locale, ceea ce l-a determinat pe șeful Guvernului să amenințe cu demisia.

„La două luni de la preluarea mandatului, am găsit un deficit mai mare decât cel comunicat. Nu există o singură soluție miraculoasă, ci un ansamblu de măsuri. Primul pachet a vizat reducerea deficitului și corectarea unor inechități, al doilea taie beneficii fără acoperire în performanță. Al șaselea proiect, cel privind administrația locală, nu a fost depus din cauza opoziției din Coaliție. Dar fără el, statul va continua să plătească cheltuieli pe care nu le mai poate susține”, a afirmat premierul.

Bolojan a subliniat că doar în primele șase luni cheltuielile de personal au ajuns la 7 miliarde de lei: „Avem peste 150.000 de angajați în administrațiile locale. Dacă nu reducem acest bloc de costuri, riscăm ca toate veniturile suplimentare obținute să fie înghițite de salarii și să revenim în același impas bugetar.”

Proiectul blocat în Parlament prevedea trei direcții: creșterea capacității administrative, descentralizarea și eficientizarea aparatului local. Dacă pe primele două exista consens politic, a treia, care presupunea reduceri de personal, a fost respinsă. „Am propus o analiză realistă, nu soluții cosmetice. Reducerea efectivă cu 5% a personalului ocupat necesită tăieri de 30% din posturile prevăzute. Pentru o reducere de 10%, e nevoie de o ajustare de 40%”, a explicat premierul.

El a precizat că Ministerul Dezvoltării va face o verificare suplimentară a datelor, întrucât organigramele trimise de primării și prefecturi pot conține erori. „Dacă vrem să vorbim serios despre reducerea aparatului birocratic, trebuie să discutăm despre posturile efectiv ocupate, nu despre cele vacante care întrețin doar funcții de conducere”, a punctat Bolojan.

În paralel, Guvernul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului pe cinci proiecte: reforma pensiilor magistraților, măsuri pentru sistemul sanitar, modificarea guvernanței corporative în companiile de stat, restructurarea autorităților de reglementare (ASF, ANRE, ANCOM) și un set de măsuri fiscale ale Ministerului de Finanțe. Este pentru prima dată când un Executiv recurge la această procedură pentru un pachet atât de vast.

Opoziția are la dispoziție trei zile pentru a depune moțiuni de cenzură. AUR a anunțat deja patru astfel de demersuri, toate cu excepția celei vizând pensiile magistraților. Voturile urmează să aibă loc la finalul săptămânii sau începutul celei viitoare. După conferință, Bolojan s-a deplasat la Cotroceni, unde participă la o întâlnire convocată de președintele Nicușor Dan cu liderii Coaliției, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor.

Discuțiile vizează calmarea tensiunilor din alianță, premierul avertizând că, în lipsa unui acord asupra reformei administrației, ar putea să renunțe la funcție.

