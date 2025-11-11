Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că procedurile de obținere a avizelor ISU vor fi simplificate și digitalizate, în contextul discuțiilor purtate cu reprezentanții companiilor și ai camerelor de comerț, ca răspuns la dificultățile semnalate de mediul de afaceri.

„Se simplifică procedurile de obţinere a avizelor ISU. După dezbaterile din ultima lună, am finalizat proiectul de simplificare şi debirocratizare a procedurilor de obţinere a avizelor ISU. Împreună cu secretarul de stat Raed Arafat m-am întâlnit azi cu reprezentanţii companiilor şi camerelor de comerţ pentru discuţii privind aceste prevederi, răspuns la dificultăţile pe care mi le-au semnalat în întâlnirile precedente”, a scris premierul pe Facebook.

Potrivit lui Ilie Bolojan, Ordonanța de Urgență cu noile reguli va fi pusă în transparență decizională până la finalul săptămânii.

„Termenele de avizare vor fi scurtate, procesul va fi debirocratizat şi digitalizat, iar regulile clare nu vor mai lăsa loc de interpretări şi soluţii neunitare. Toate acestea fără a reduce standardele de siguranţă împotriva incendiilor”, a adăugat șeful Executivului.

Premierul a subliniat că acesta este doar primul pas, urmând ca ulterior să fie simplificate și procedurile pentru obținerea avizelor de mediu:

„Energiile României nu trebuie blocate de reguli încâlcite, contradictorii şi de birocraţie”, a comentat Bolojan.

Guvernul: digitalizare și responsabilizare mai mare a specialiștilor

Într-un comunicat oficial, Executivul a precizat că procedurile vor fi digitalizate și vor include mecanisme de responsabilizare mai clară a arhitecților, proiectanților și administratorilor, menținând în același timp standardele de siguranță pentru cetățeni.

Secretarul de stat Raed Arafat a prezentat principiile noilor reglementări:

„Noile prevederi vor avea în vedere simplificarea procedurilor, reducerea termenelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor privind securitatea la incendiu, digitalizarea procesului de autorizare/avizare – demersuri care vor contribui la facilitarea demarării investiţiilor. Tot în acest scop, va fi eficientizată şi flexibilizată procedura internă de analiză a documentelor depuse pentru emiterea avizelor şi autorizaţiilor.

De asemenea, pentru a întări normele de siguranţă şi, implicit, prevenţia, va creşte responsabilizarea arhitecţilor, proiectanţilor şi administratorilor, iar controlul privind respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor va fi mai riguros. Noile reglementări vor clarifica legislaţia, astfel încât să existe practici unitare în implementare.”

