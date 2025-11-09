Premierul a subliniat că România trebuie să-și asume lecțiile trecutului, fără ezitare

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj puternic cu prilejul Zilei Internaționale de luptă împotriva fascismului și antisemitismului, avertizând asupra pericolului reactivării urii și intoleranței în societatea contemporană. „Trăim vremuri în care fantomele urii revin. Avem datoria morală să acționăm ferm, pentru ca prejudecățile și discriminarea să nu mai fie niciodată acceptate”, a subliniat șeful Guvernului.

El a reamintit că această zi marchează 87 de ani de la Noaptea de Cristal, pogromul din 1938 care a prefațat tragedia Holocaustului. „Atunci, ura s-a transformat în violență, iar propaganda a otrăvit conștiințe. Evreii au fost arestați, torturați, uciși, iar sinagogile și proprietățile lor au fost distruse. A fost începutul uneia dintre cele mai întunecate perioade din istoria umanității”, a spus Bolojan.

Premierul a subliniat că România nu a fost imună la acel val de ură, iar lecțiile trecutului trebuie asumate fără ezitare. „Ura nu a cunoscut frontiere. În țara noastră, acțiunile izolate au devenit repede politici de stat, îndreptate împotriva propriilor cetățeni evrei. Este o pagină dureroasă pe care trebuie să o privim lucid, pentru ca ea să nu se mai repete.”

În mesajul său, Ilie Bolojan a reafirmat angajamentul Guvernului de a combate antisemitismul, discriminarea, xenofobia, radicalizarea și discursul urii. „Avem nevoie de coeziune, nu de diviziune. De curaj civic, nu de tăcere. Fiecare atitudine care încurajează ura slăbește încrederea între oameni și fisurează temelia democrației”, a conchis premierul.

