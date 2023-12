Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a hotărât, în ședința din 13 decembrie, să ia act de renunțarea la judecată a societății DHELECTRIC SYSTEM SRL. Astfel, programul Casa Verde Fotovoltaice poate fi reluat.

Reamintim că programul Casa Verde Fotovoltaice a fost suspendat printr-o decizie a instanței, în luna septembrie, ca urmare a demersului juridic al acestei societăți, care a contestat respingerea sa în prima sesiune de validare a instalatorilor. La inițiativa ministrului mediului, apelor și pădurilor, Mircea Fechet, s-a organizat în luna noiembrie, la sediul MMAP, o întâlnire de mediere între părți, în cadrul căreia societatea și-a asumat să renunțe la proces, în cazul în care se va organiza o nouă sesiune de validare a instalatorilor. Ulterior, odată cu deschiderea unei noi sesiuni, societatea în cauză a transmis către ÎCCJ și respectiv Curtea de Apel Oradea cererile de renunțare la procesul intentat AFM.

”Le mulțumesc magistraților că au înțeles să trateze cu celeritate cauza și au adus celor 90.000 de beneficiari, chiar înainte de Crăciun, o veste bună și foarte așteptată. După cum știți, pentru a debloca programul, am decis să nu așteptăm soluția instanței, care ar fi putut menține blocajul până la jumătatea anului viitor, sau chiar mai mult. În schimb, am lansat o nouă sesiune de validare a instalatorilor, care a permis atât firmei care a deschis procesul, cât și altor potențiali instalatori, să se înscrie din nou în program. Această decizie a dus la deblocare. AFM se află în ultimele faze de evaluare a celor 93 de noi instalatori care au depus dosarele. Îmi doresc să văd primele panouri instalate până la sfârșitul anului. Astfel, prin instalarea celor 90.000 de sisteme din ediția curentă, plus cel puțin încă pe atât din ediția de anul viitor, 2024 are toate șansele să devină anul unei adevărate revoluții a energiei verzi pentru casele românilor”, a declarat ministrul Mircea Fechet.

