Ianis Zicu, după 1-1 cu Dinamo! „Dacă se continua, era o problemă mare”

Antrenorul Farului s-a arătat nemulțumit de prima repriză, dar a lăudat reacția jucătorilor după pauză.

Farul Constanța a obținut un punct pe Arena Națională, după remiza 1-1 cu Dinamo, însă Ianis Zicu a recunoscut că nu a fost deloc mulțumit de evoluția echipei sale în prima repriză. Tehnicianul a explicat că discursul de la pauză a schimbat atitudinea fotbaliștilor, care au revenit prin golul marcat de Ramalho.

„O repriză a fost a lor, una a noastră. Cu mai mult curaj, puteam obține mai mult. Să revii de la 0-1 cu Dinamo e destul de greu, de asta sunt fericit că am obținut un punct. Nu pot să repet ce le-am zis în vestiar. Dar au avut bucuria de a juca fotbal. Au fost agresivi. Sunt lucruri de reacție, de personalitate.”

Zicu a punctat și momentele slabe din jocul echipei sale:

„S-au văzut în repriza a doua, în prima, nu! Fotbalul pentru mine se joacă precum în repriza a doua. Era zona lui Ișfan la gol, a venit Milanov și i-a luat fața. Un detaliu când apare un moment de nesincronizare. Bucuria e că s-a schimbat ceva după pauză. Dacă se continua, era o problemă mare. Te simți fotbalist pe Arenă. Sunt emoții frumoase, mă bucur că trăiesc astfel de situații.”

Zicu, despre schimbările făcute

Antrenorul Farului a evitat să-și asume meritele pentru introducerea lui Ramalho, autorul golului de egalare:

„Eu evit să spun despre mine că sunt inspirat. Nu o să spun niciodată. Noi luăm decizii la fiecare meci. Mă interesează ca jucătorii care intră de pe bancă să fie motivați, să îmi arate mie că am greșit că nu i-am băgat titulari.”

Cu gândul la următoarele etape, Zicu știe că echipa sa are un program complicat:

„Deocamdată, noi suntem în spate, avem o partidă grea cu Slobozia. Trebuie să câștigăm, pentru că apoi avem două deplasări, cu Rapid și CFR Cluj.”

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!