Hidroelectrica inaugurează MHC Poiana Ruscă, primul proiect de investiție cu finanțare externă

COMUNICAT DE PRESĂ

Hidroelectrica a inaugurat ieri, 26 iunie 2024, obiectivul Microcentrala (MHC) Poiana Ruscă, marcând astfel finalizarea primului proiect de investiție realizat cu finanțare externă.



În cadrul evenimentului au participat autoritățile locale, precum și partenerii implicați în proiect. Hidroelectrica a fost reprezentată de Ianăș Rădoi, în calitate de COO, și de Radu Constantin, în calitate de CAO, precum și de membrii echipei care au gestionat finanțarea și implementarea proiectului, printre care Emil Crișan (manager department investiții) și Manuela Horvath (responsabil cu comunicarea și relația cu Innovation Norway în proiect).

Investiția în cadrul MHC Poiana Ruscă, în valoare de 5,79 milioane de lei, din care 2,3 milioane (462.000 EUR) au fost finanțați de Grantul EEA & Norway Grants – Islanda, Liechtenstein și Norvegia, este primul proiect Hidroelectrica care a beneficiat de mecanismul financiar disponibil pentru 2014-2021, în cadrul „Programului de Energie din România”.

Proiectul are ca scop realizarea unei noi capacități instalate de 0,2 MW, care generează 1,5 GWh/an de energie electrică verde cu zero emisii de CO2. Energia electrică se produce prin folosirea debitului de servitute impus în aval de barajul Poiana Ruscă într-o nouă microhidrocentrală automatizată, conectată la rețea. Proiectul nu are impact asupra mediului, soluția implementată fiind una simplă, cu o tehnologie dovedită și matură în domeniul hidroenergetic, unde Hidroelectrica are o vastă experiență.

Recepția la terminarea lucrărilor de construcții și instalații aferente obiectivului MHC Poiana Ruscă a avut loc pe 19 iunie 2024, marcând un pas important spre punerea în funcțiune și spre inaugurarea oficială. Proiectul a fost realizat cu aportul celor doi parteneri, Uzinsider General Contractor S.A. și producătorul de echipamente WWS Wasserkraft GmbH, conform contractului semnat pe 26 ianuarie 2023. De asemenea, în data de 10 august 2023 a fost semnat contractul de racordare la Sistemul Energetic Național cu firma Comranado SRL.

Proiectul MHC Poiana Ruscă reprezintă un exemplu de bune practici atât în România, cât și în regiune, și face parte din strategia și politica investițională a Hidroelectrica. Avantajele obținute prin realizarea noilor capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile sunt în beneficiul tuturor companiilor, comunităților, precum și a mediului înconjurător.

Fiecare inițiativă similară cu proiectul MHC Poiana Ruscă dovedește faptul că orice schimbare poate avea o contribuție majoră asupra creșterii calității vieții, protejării mediului înconjurător și îmbunătățirii bunăstării comunităților, indiferent de dimensiunea proiectului.

Biroul de presă al Hidroelectrica

