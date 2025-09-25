Herea avertizează înainte de duelul din Olanda! „Nu știu acolo, în stânga, la Kiki”

Fostul mijlocaș al Rapidului a identificat punctul vulnerabil al FCSB înaintea meciului cu Go Ahead Eagles.

FCSB joacă în această seară, de la 19:45, pe terenul lui Go Ahead Eagles, în primul meci din grupa unică a Europa League. Gigi Becali a anunțat încă de la începutul săptămânii formula de start, iar printre titulari se află și Kiki, fundașul stânga din Benin, intrat în locul lui Radunovic, indisponibil medical.

Echipa de start a FCSB: Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Alibec.

Herea: „Nu știu ce ritm va avea”

Ovidiu Herea, fost jucător al Rapidului, a analizat formula de start și a subliniat că poziția de fundaș stânga ar putea fi o problemă pentru echipa bucureșteană. „Nu cred că sacrifică Europa. Nu știu acolo, în stânga, la Kiki. Am văzut că nu a mai jucat de 6-7 meciuri, nu știu ce ritm va avea. Să îl folosești într-un meci destul de greu, în deplasare, din Olanda, cu o echipă care are o viteză în plus față de echipele din campionatul nostru…”, a declarat acesta la Prima Sport.

Herea consideră că echipa este construită să transmită soliditate în apărare, cu doi mijlocași defensivi – Alhassan și Edjouma – și patru fundași clasici. „Nu știu, îmi dă impresia de o echipă care merge în primul rând să arate siguranță defensivă. Baba Alhassan, acolo, în mijloc, cu Edjouma. Patru fundaș clasici, cam asta îmi lasă mie impresia. Acum, vom vedea cum vor aborda meciul de mâine. Ei când își făceau calculele se gândeau că aici vor lua puncte.”, a adăugat fostul internațional.

La rândul său, Mihai Stoica a transmis că toți jucătorii importanți vor fi utilizați pe parcursul partidei: „Bîrligea va juca, Tănase va juca. Că nu vor începe, asta e altceva, dar vor juca, toţi jucătorii importanţi vor juca. Acasă vom juca cu cele mai bune garnituri posibile. Dacă-mi spune cineva în formula de start că există vreun jucător care e sub nivelul coechipierului, atunci sunt gata să particip la dezbatere. Avem un prim 11 care se califică într-o asemenea competiţie.”

