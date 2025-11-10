Haos total înaintea meciului cu Rusia! Naționala statului Peru, blocată pe aeroport din cauza companiei Air France

Federația peruană dă vina pe compania aeriană și anunță pierderi serioase în programul de pregătire.

Echipa națională de fotbal a statului Peru trece printr-un moment complicat înainte de plecarea în Europa, acolo unde are programate două meciuri amicale, cu Rusia (12 noiembrie, Sankt Petersburg) și Chile (18 noiembrie, Soci).

Conform unui comunicat oficial emis de Federația Peruană de Fotbal (FPF), planurile delegației au fost date peste cap după ce compania Air France a anulat zborul programat pentru prima etapă a călătoriei spre Europa.

„Din cauze direct atribuite companiei Air France, zborul care urma să fie efectuat pentru parcurgerea primei etape (europene) a călătoriei la Sankt Petersburg a fost anulat, astfel că facem toate aranjamentele pentru a realiza transferul delegației de 35 de persoane de pe aeroportul internațional din Lima”, se precizează în comunicatul oficial al FPF.

Două zile pierdute din pregătire

Federația a anunțat că întârzierea va avea consecințe importante asupra planului sportiv, afectând serios pregătirea echipei.

„Din cauza acestor eşecuri, echipa va pierde două zile de antrenament, ca urmare a perturbărilor şi a noilor programe, ceea ce obligă stafful tehnic să regândească planificarea activității sportive”, au transmis oficialii federației.

Posibilă amânare a meciurilor cu Rusia și Chile

Federația peruană analizează în prezent toate variantele pentru ca echipa să poată ajunge în Europa în timp util. Totuși, nu este exclusă amânarea celor două meciuri amicale, dacă nu se va găsi o soluție rapidă.

„Se ia în considerare posibilitatea de a solicita reprogramarea sau amânarea acestor partide, dacă nu se găseşte o soluție, dar sperăm ca situația să se rezolve în orele următoare”, a precizat Federația Peruană de Fotbal.

Echipă tânără pentru amicalele din noiembrie

Selecționerul interimar Manuel Barreto intenționează să continue procesul de reconstrucție început în ultimul amical, pierdut cu Chile (1-2). Lotul convocat pentru turneul european este format în mare parte din jucători tineri, fără prea multă experiență internațională.

Printre puținii veterani se numără portarul Pedro Gallese, iar noutățile sunt reprezentate de fundașul Fabio Gruber, de la FC Nürnberg, aflat la prima convocare la echipa mare.

