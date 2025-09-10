Haos la echipa națională! Surse interne vorbesc despre „debandadă totală” în cantonamente

Jucătorii profită de libertatea oferită de Mircea Lucescu, după ce regulile stricte ale lui Edi Iordănescu au fost anulate.

Egalul rușinos cu Cipru (2-2) a aprins spiritele în jurul echipei naționale, iar culisele dezvăluite în ultimele ore arată o situație alarmantă. Atmosfera din cantonamentul „tricolorilor” este descrisă drept „circ ieftin” și „maimuțăreală”, după ce Mircea Lucescu a renunțat la regulamentul intern impus anterior de Edward Iordănescu.

Deși criticat pentru disciplina excesivă, Iordănescu jr. reușise să ducă România pe primul loc în preliminariile Euro și să câștige grupa de la turneul final din Germania. Odată cu instalarea lui Lucescu, aceste reguli au fost anulate, iar jucătorii și-au permis o libertate totală.

„Vin frizerii în cantonament, stau la cafele și fumează pe balcon”

Surse din fotbal, citate de GSP.ro, descriu atmosfera de la Mogoșoaia în termeni extrem de duri:

„Fiecare face ce vrea: unii stau la cafele pe băncuța din fața hotelului, alții fumează pe balcon, unii se joacă pe PlayStation. Ba chiar și-au adus frizerii în cantonament, ca să îi tundă! Este o debandadă totală.”

Aceeași sursă explică și de ce selecționerul a cedat presiunii:

„Presiunea jucătorilor cu nume l-a făcut pe Lucescu să renunțe la reguli! Dictatura lui Iordănescu nu le-a picat bine unora cu grade pe umăr. Iar acum, când au simțit că se poate, l-au mâncat, cum se spune, pe nea Mircea, care a anulat toate regulile. Fiecare face ce vrea, peste capul lui.”

Lucescu a recunoscut: „N-am nevoie de regulamente!”

Decizia nu este un secret. În decembrie 2024, Mircea Lucescu declara deschis, la emisiunea Prietenii lui Ovidiu:

„Pedepse financiare… Eu am renunțat complet la el! Eu n-am nevoie de asta. Eu am vorbit cu ei. Niciodată n-am avut regulamente. Nu, nu, niciodată! Disciplina este determinată de ceea ce îți dorești. Nu e o disciplină impusă. Libertatea voastră, modul vostru de comportament, depinde de libertatea celorlalți. Nu aveți voie să treceți peste o anumită linie.”

În contrast, Edward Iordănescu stabilise un set de reguli stricte, cu amenzi între 50 și 1.000 de euro pentru întârzieri, folosirea telefoanelor, nerespectarea programului de recuperare sau lipsa implicării la antrenamente.

Probleme similare și la U21

Situația actuală amintește de criticile lansate de Daniel Pancu, fost selecționer al României U21, după Europeanul de tineret din 2025:

„Dacă eu spun că la ora 23 nu mai iese nimeni din cameră și cobor într-o seară la 23:21 să iau o apă și văd 4 jucători… Unul era la masaj, 3 pe holuri! Eu consider că e indisciplină. Puteam să îi trimit acasă, dar s-ar fi creat iar vâlvă. Toți 4 au fost titulari cu Italia.”

„Dacă spun că nu ai nevoie de telefon de la antrenament până la hotel și invers, îi mai vezi pe câte unii cu telefonul. Grupul e responsabil pentru cel care nu stă în cameră, pentru cel care are un kilogram în plus.”

Rezultatele dezamăgitoare și relatările din interior arată că echipa națională traversează o criză nu doar sportivă, ci și de disciplină, cu șanse aproape nule de a prinde calificarea directă la Mondialul din 2026.

