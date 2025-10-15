Haos în Superligă! Două echipe, obligate să-și caute alt stadion după ordinul LPF

Unirea Slobozia și Metaloglobus nu vor mai putea juca la Clinceni din decembrie, după ce arena a primit „ undă verde” doar până la venirea iernii.

Două cluburi din Superliga României, Unirea Slobozia și Metaloglobus București, au primit o lovitură dură din partea Ligii Profesioniste de Fotbal. Conducerea LPF a anunțat că stadionul din Clinceni, unde ambele echipe își disputau meciurile de pe teren propriu, nu va mai fi omologat începând din iarnă, din cauza condițiilor improprii.

Astfel, ambele formații vor fi nevoite să-și găsească noi arene pentru perioada decembrie–martie, întrucât instalațiile și infrastructura actuală nu permit desfășurarea jocurilor de iarnă.

Gino Iorgulescu, avertisment dur: „Am vorbit cu amândouă și văd că nu fac nimic”

Președintele LPF, Gino Iorgulescu, a confirmat situația și a lansat un mesaj critic la adresa conducerilor celor două cluburi:

„Nu se face peste noapte… Dacă nu s-a făcut nimic în această pauză competițională, nu cred că se va face până sâmbătă. Noi ne străduim, ne ducem pe la cluburi, vorbim, le spunem ce au de făcut.

Este o variantă să-și găsească alte stadioane (n.r. Metaloglobus și Unirea Slobozia), dar văd că nu reușesc. La Târgoviște sunt două stadioane, putea măcar o echipă să meargă acolo. Am vorbit cu amândouă și văd că nu fac nimic. Pe Arcul de Triumf este Dinamo… Problema este la bani, cât este chiria”, a declarat Iorgulescu, potrivit digisport.ro.

Clinceniul, „interzis” din decembrie: fără încălzire, fără condiții minime

Arena din Clinceni a fost considerată o soluție temporară încă de la începutul sezonului. În lipsa unei alternative viabile, ambele echipe și-au împărțit terenul, dar numeroase sesizări privind starea gazonului, lipsa instalației de încălzire și a facilităților pentru suporteri au determinat LPF să impună termenul-limită de folosire până în luna decembrie.

„Nu există instalație de încălzire, nu există absolut nimic… Nu se poate juca fotbal în Superligă pe un astfel de teren. Până în decembrie și la revedere!”, au transmis surse din cadrul Ligii, citate de GSP.

Unirea Slobozia, aproape de finalizarea propriului stadion

Dintre cele două formații afectate, Unirea Slobozia se află într-o situație mai favorabilă. Modernizarea stadionului propriu din Ialomița este aproape finalizată, iar echipa ar putea reveni acasă în a doua parte a sezonului.

Lucrările includ refacerea gazonului, tribune noi și sistem de nocturnă, ceea ce va permite omologarea arenei pentru meciuri din Superligă.

În schimb, Metaloglobus se află într-un impas major. Clubul din București nu dispune de un stadion propriu omologat și nici de resursele financiare pentru o relocare costisitoare. Varianta propusă de LPF este mutarea temporară la Târgoviște, unde ar putea evolua pe una dintre cele două arene disponibile, însă decizia finală nu a fost luată.

Un episod care a expus problemele grave ale stadionului din Clinceni

Cazul care a atras atenția asupra condițiilor de la Clinceni a fost meciul dintre Unirea Slobozia și Dinamo (0-1), disputat pe o ploaie torențială. Gazonul a fost complet inundat, iar jucătorii au avut dificultăți serioase în a controla mingea.

Imaginile au devenit virale, iar mai mulți antrenori și oficiali ai cluburilor din Superligă au cerut ca terenul să nu mai fie folosit.

Pentru moment, LPF a decis ca meciurile din Clinceni să se mai poată disputa doar până la începutul lunii decembrie, după care arena va fi scoasă din circuitul competițional până la primăvară.

În acest context, Unirea Slobozia și Metaloglobus vor trebui să găsească în cel mai scurt timp soluții alternative, pentru a evita o posibilă suspendare a dreptului de organizare a meciurilor de pe teren propriu.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!