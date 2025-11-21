Guvernul repornește investițiile în stadioane! Dinamo, Constanța, Pitești și Timișoara primesc undă verde

Autoritățile includ infrastructura sportivă în planul de investiții pentru 2026–2028, dar impun o condiție clară de cofinanțare locală.

Guvernul României a repus infrastructura sportivă pe lista investițiilor prioritare pentru perioada 2026–2028, odată cu publicarea noii liste a proiectelor publice majore. Decizia marchează o schimbare de direcție față de ultimele luni, când numeroase proiecte de arene și baze sportive au fost suspendate pentru acoperirea deficitului bugetar estimat la 39 de miliarde de lei în 2025 și 60 de miliarde în 2026.

Executivul anunță că obiectivul acestei reorganizări este de a reconfigura portofoliul de investiții publice astfel încât resursele să fie alocate către proiectele cu cel mai mare impact economic, social și comunitar. Ministerul Finanțelor a stabilit lista finală după o evaluare bazată pe criterii precum relevanța strategică, sustenabilitatea financiară, gradul de execuție și justificarea socio-economică.

În total, 6 miliarde de euro vor fi direcționate către aproximativ 250 de proiecte, dintre care 178 sunt considerate majore și vor beneficia de finanțare garantată între 2026 și 2028.

Stadioanele, din nou pe lista finanțabilă

Printre obiectivele relansate se află mai multe investiții în infrastructura sportivă, cu accent pe arene moderne și complexe multifuncționale. În Anexa publicată de Ministerul Finanțelor figurează următoarele proiecte:

Noul Stadion Dinamo – termen de finalizare 2028 (poziția 85)

Stadion Târgoviște – 2026 (poziția 129)

Stadion Constanța – 2028 (poziția 154)

Stadion Pitești – 2028 (poziția 158)

Stadion Oradea – 2028 (poziția 107)

Stadion Hunedoara – 2028 (poziția 109)

Stadion „Dan Păltinișanu” Timișoara – 2028 (poziția 110)

Stadion Brașov – 2028 (poziția 111)

Stadion Bistrița – 2028 (poziția 108)

Stadion Slatina – 2028 (poziția 139)

Pe lângă acestea, documentul menționează și investiții în săli polivalente (Tulcea, Brașov, Suceava, Iași), patinoare (Sfântu Gheorghe, Galați) și Centrul Olimpic de la Ciolpani.

Includerea acestor proiecte pe lista oficială a Guvernului reprezintă o garanție de finanțare, eliminând riscul ca lucrările să fie suspendate din motive bugetare. Astfel, fiecare investiție are șanse reale de a-și respecta termenul de finalizare, cu condiția respectării noilor reguli financiare.

Cofinanțarea locală devine obligatorie

OUG 52/2025 introduce o regulă esențială: statul va finanța maximum 75% din valoarea totală a unui stadion sau a unei arene, iar restul de 25% trebuie asigurat de beneficiarii locali – primării, consilii județene sau asociații sportive. Mai mult, lucrările vor putea începe în 2026 doar din fondurile proprii ale autorităților locale, urmând ca decontarea din bugetul central să se facă abia începând cu 2027.

Această condiție schimbă radical dinamica proiectelor. Municipalitățile care pot mobiliza resursele financiare cerute vor putea avansa rapid cu lucrările, în timp ce altele riscă întârzieri. Exemplul cel mai relevant este cel al noii Arenei Dinamo: proiectul depinde direct de acordul Primăriei Sectorului 2 pentru cofinanțare. Fără acest aviz, construcția nu poate intra în execuție.

„Prezența pe lista de investiții nu mai e doar o formalitate. Fiecare beneficiar trebuie să demonstreze că poate contribui financiar. Doar astfel Guvernul va deconta ulterior restul sumelor”, explică surse din cadrul Ministerului Finanțelor.

Noua Arenă Dinamo se află pe poziția 85 în lista proiectelor prioritare, ceea ce confirmă statutul său de obiectiv strategic pentru sportul românesc. În prima parte a anului, proiectele de la Dinamo, Constanța, Timișoara și Ploiești au fost suspendate temporar din cauza restricțiilor bugetare, în timp ce șantierele de la Slatina și Hunedoara au continuat, fiind deja într-un stadiu avansat.

Reluarea programului de investiții transmite un semnal pozitiv către sportul românesc. Totuși, ritmul implementării va depinde în mare măsură de capacitatea fiecărei administrații locale de a asigura partea sa de finanțare și de transparența în gestionarea fondurilor.

