Guvernul a decis să reducă cu peste 4 miliarde de lei valoarea investițiilor în sănătate finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), renunțând la 142 de proiecte aflate în stadiu incipient.

Printre proiectele scoase de pe lista finanțării prin PNRR se numără și construcțiile de spitale noi în Arad, Brașov, București, Constanța și Neamț.

Autoritățile vor menține finanțarea pentru 3.175 de proiecte, cu un grad de realizare mai mare de 30% și o valoare totală de 9,7 miliarde lei. Acestea includ:

cabinete de medicină de familie și de planificare familială,

unități de asistență medicală ambulatorie,

centre comunitare integrate,

secții de terapie intensivă pentru nou-născuți,

achiziții de echipamente și aparatură medicală,

digitalizarea platformei informatice PIAS și a instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății.

Guvernul a precizat că toate proiectele vor trebui finalizate până la 31 august 2026, conform graficelor asumate.

Ce proiecte se opresc

Proiectele cu progres fizic de până la 30% nu vor mai fi continuate, valoarea totală a acestora fiind de 4,1 miliarde lei. Printre investițiile anulate se află:

construirea de secții noi de obstetrică, ginecologie, neonatologie și pediatrie la Spitalul Județean Arad,

pavilion nou pentru medicină operațională la Brașov (beneficiar MApN),

centru de psihiatrie pediatrică la Spitalul „Alexandru Obregia” din București,

extinderea Spitalului Universitar de Urgență București,

policlinica municipală de cardiologie și oncologie din Constanța,

noul sediu al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

Contextul renegocierii PNRR

Decizia vine după renegocierea din acest an a PNRR, prin care România a păstrat componenta de granturi la 13,56 miliarde euro, dar a redus componenta de împrumut cu aproape 7 miliarde euro, față de cele 15 miliarde prevăzute inițial.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.