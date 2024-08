Guvernul a încercat să aplaneze situația și să transmită tuturor că pensiile nu se vor micșora și vor primi suma care îi avantajază mai mult, fie că este după sau înainte de recalculare.

Nu a fost singura decizie care a speriat pensionarii, ci și faptul că pensiile care depășau pragul de 2000 de lei intrau la impozitare, iar astfel pensionarii s-ar fi trezit cu sume mai mici. După analize și consultări interne, ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, a anunțat că s-a deciz creșterea pragului, astfel că pensiile sub 3.000 de lei nu se mai impozitează.

“În această seară am o veste bună pentru pensionari! După o analiză făcută împreună cu premierul Marcel Ciolacu, am decis că, începând cu 1 octombrie, de Ziua Persoanelor Vârstnice, nicio pensie sub 3.000 de lei din sistemul public nu va mai fi impozitată!”, a declarat luni seară ministrul Muncii și Solidarității Sociale, Simona Bucura Oprescu.