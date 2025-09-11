Executivul urmează să adopte, în ședința de joi, mai multe hotărâri și memorandumuri, printre care se află și suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății cu 20 de milioane de lei

Banii vor proveni din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului și vor fi destinați pacienților cu afecțiuni grave care au nevoie de tratamente peste hotare, terapii care nu pot fi realizate în România. Măsura vizează și continuitatea tratamentelor deja începute, ce se desfășoară în etape, conform planurilor terapeutice stabilite de medicii din clinicile străine.

Pe agenda ședinței figurează și un proiect ce privește stabilirea criteriilor de performanță pentru personalul care administrează fondurile europene nerambursabile din domeniul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Aceste criterii vor sta la baza acordării stimulentelor pentru angajații implicați în implementarea Planului strategic PAC 2023-2027, a Programului Național de Dezvoltare Rurală și a Programului pentru Acvacultură și Pescuit.

Executivul va aproba, totodată, finanțarea proiectului de investiții pentru achiziționarea unui avion de ultimă generație destinat FRONTEX. Aeronava va fi utilizată pentru supravegherea frontierelor externe și pentru sprijinirea polițiștilor de frontieră în combaterea migrației ilegale și a contrabandei. Proiectul, cu o valoare totală de aproape 164 de milioane de lei, este acoperit în proporție de 90% din fonduri europene.

Pe lista hotărârilor se mai află acceptarea unei donații din partea Organizației Mondiale a Sănătății, ce va fi direcționată către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, precum și decizii privind numiri sau eliberări din funcții de prefecți și subprefecți.

Tot joi, Guvernul își va da acordul pentru demararea negocierilor cu Ungaria, privind legătura rutieră dintre localitățile Beba Veche și Kübekháza, dar și pentru semnarea Convenției Consiliului Europei, privind protecția profesiei de avocat.

Agenda include și aprobarea organizării la București, în 21 octombrie 2025, a celei de-a doua reuniuni bianuale a Comitetului pentru investiții al Fondului pentru modernizare.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube