Autoritățile de la Chișinău plănuiesc să introducă regimul de vize pentru cetățenii din statele membre ale Comunității Statelor Independente (CSI), după ce acordul care prevede abolirea acestor vize va fi denunțat, informează sâmbătă portalul Deschide.md.

Un astfel de proiect se află pe agenda de lucru a noului guvern condus de Alexandru Munteanu. Alături de acest document, mai sunt și alte șase proiecte de hotărâri destinate să denunțe o serie de acorduri semnate cu statele membre ale CSI.

Astfel, se propune denunțarea Acordului cu privire la călătoria fără vize a cetățenilor statelor Comunității Statelor Independente pe teritoriul membrilor acesteia, încheiat la Bișkek la 9 octombrie 1992.

De asemenea, au fost propuse spre denunțare: Acordului privind principiile și ordinea efectuării transporturilor militare, încheiat la Tașkent la 15 mai 1992; Acordului privind principiile perceperii impozitelor indirecte la exportul și importul mărfurilor (lucrărilor, serviciilor) dintre statele participante la Comunitatea Statelor Independente, încheiat la Moscova, la 25 noiembrie 1998; Acordului privind cooperarea în domeniul chimiei și petrochimiei, semnat la Moscova la 9 septembrie 1994; Acordului cu privire la colaborarea în domeniul utilizării gazelor naturale comprimate în calitate de combustibil pentru motoarele mijloacelor de transport auto, semnat la Minsk la 26 mai 1995; Acordului cu privire la colaborarea în domeniul ecologiei și protecției mediului natural ambiant, încheiat la Moscova la 8 februarie 1992.

În cazul în care denunțarea acestora va fi aprobată, Ministerul de Externe al Republicii Moldova va notifica Comitetul executiv al Comunității Statelor Independente despre denunțarea respectivelor acorduri, conform Deschide.md.

